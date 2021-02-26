Украина ожидает деньги МВФ до лета – Милованов

Украина рассчитывает, что сможет достичь договоренностей с Международным валютным фондом о получении нового транша кредита в начале лета.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

Информацию, что Украина рассчитывает получить в июне транш в 700 млн долларов, подтвердил собеседник издания в правительстве.

"Там хотят получить Staff-Level Agreement с фондом уже в мае", - пишет BBC News Украина.

"Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября. Поэтому я думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета", - сказал Милованов.

По его словам, часть своих обязательств, которые являются условиями предоставления нового транша, Украина еще должна выполнить.

"Достаточно много обязательств, например, проблемы с Высшим советом правосудия. Есть проблемы с НАБУ. Частично они вызваны решением Конституционного суда.

"Относительно тех проектов, по которым я работаю с документами, я вижу, что в МВФ позиция тоже меняется. Например, в сентябре в них по одному вопросу была одна позиция, а сейчас она в том же направлении стала намного жестче. А в каком-то стала легче", - добавил советник главы ОП.

"В середине февраля 2021-го выяснилось, что новый транш кредита от МВФ, на который рассчитывал Киев, Украина не получит - по крайней мере пока. Причина - недостаточный прогресс в реализации обещанных Киевом реформ.

Однако, как заверили BBC News Украина источники в правительстве, необходимости в этом транше на 700 млн долларов пока нет. В то же время он может понадобиться ближе к осени - именно на это время приходится пик выплат по долгам", - пишет издание.

По словам собеседника BBC News Украина в правительстве, деньги МВФ в июне очень важны, чтобы получить макрофинансовую допомсогу ЕС в 600 млн евро в начале осени. Без сотрудничества с МВФ ЕС денег также не предоставит.

По словам источников издания, МВФ еще ждет выполнения Киевом пяти ключевых условий. Среди них - реформирование Высшего Совета правосудия, в частности создание независимой комиссии, которая будет выбирать ее состав.

"Переговоры идут о том, будут ли западные эксперты (3 из 6 членов комиссии) иметь право вето в случае, если голоса за ту или иную кандидатуру разделятся пополам.

Второй ключевой вопрос - законодательное нормирование деятельности НАБУ и процедура назначения главы бюро после решения КС", - говорится в сообщении.

Третьим требованием является возвращение в законодательство возможности тюремного заключения в качестве наказания за ложное декларирование состояния чиновников - для получения денег Верховная Рада успеть принять все необходимые законы в целом.

Также МВФ настаивает на возвращении к рыночным ценам на газ для населения, как это предусматривает принятый в Украине закон. В январе правительство в ручном режиме временно установил предельную цену на газ.

Источники издания утверждают, что МВФ требует гарантий, что таких шагов со стороны украинской власти больше не будет.

При этом, пятой ключевым требованием МВФ являются макроэкономические показатели бюджетов на 2022-2023 годы.

Читайте также: МВФ уехал, но вы держитесь: почему Украина не получила денег и во что это выльется

Напоминаем:

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине будет трудно пройти 2021 год без транша МВФ, но его отсутствие не станет катастрофой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с миссией МВФ договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.

Перед этим министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.