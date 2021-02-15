Гетманцев: Отсутствие транша МВФ в 2021 году не станет катастрофой
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине будет трудно пройти 2021 год без транша МВФ, но его отсутствие не станет катастрофой.
Об этом он сказал на брифинге в Раде, передает FinClub.
"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы и возможности, чтобы это осуществить.
Поэтому никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность, а также стабильность гривни", - подчеркнул нардеп.
При этом, Гетманцев назвал негативным результатом провала переговоров с МВФ.
"Радоваться нечему, бесспорно такой результат является отрицательным. С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины.
Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - добавил он.
Гетманцев заявил, что сейчас стороны признали, что нуждаются в дополнительных консультациях в дальнейшем.
Напоминаем:
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с миссией МВФ договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.
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Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.
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Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.
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