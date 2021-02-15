Гетманцев: Отсутствие транша МВФ в 2021 году не станет катастрофой

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине будет трудно пройти 2021 год без транша МВФ, но его отсутствие не станет катастрофой.

Об этом он сказал на брифинге в Раде, передает FinClub.

"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы и возможности, чтобы это осуществить.

Поэтому никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность, а также стабильность гривни", - подчеркнул нардеп.

При этом, Гетманцев назвал негативным результатом провала переговоров с МВФ.

"Радоваться нечему, бесспорно такой результат является отрицательным. С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины.

Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - добавил он.

Гетманцев заявил, что сейчас стороны признали, что нуждаются в дополнительных консультациях в дальнейшем.