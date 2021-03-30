МВФ не советует Украине возвращаться к контролю над ценами на газ

Возвращение к контролю над ценами на газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, но и приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Существует - и будет существовать - значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию.

Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства - идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета", - отметил Люнгман.

Он уточнил, что этот инструмент поддержки существует в форме программы субсидий домохозяйствам.

"Мы поддерживаем эту программу", - добавил он.

По его словам, другой вопрос является структурным - какой наиболее эффективный способ организации газового рынка.

"Начиная с 2015 года, осуществляются комплексные усилия для перехода к открытому и конкурентоспособному рынку газа как на оптовом, так и на розничном уровне. Достигнут значительный прогресс, но вполне функциональный рынок бытового газа еще не создан.

Предоставление домохозяйствам выбора между широким ассортиментом продуктов, включая контракты с фиксированной ценой, является одним из многих необходимых мероприятий", - сказал Люнгман.

Глава представительства МВФ в Украине заявил, что финансовые дисбалансы в электроэнергетическом секторе вызывают беспокойство.

По его словам, существует насущная необходимость в определении дополнительных финансовых ресурсов для электроэнергетического сектора.

"Важной частью этого является мобилизация фактических источников доходов. Просто позаимствовать больше не является жизнеспособным решением текущего дисбаланса", - подчеркнул Люнгман.

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Напоминаем:

Газоснабжающие компании начали публиковать свои тарифы на апрель - льготная цена в 6,99 грн / кубометр заканчивает действие 31 марта.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле сохранит цену газа для населения на текущем уровне 6,86 грн / кубометр, цена газа в рамках поставщика "последней надежды" на апрель также сохранится на мартовском уровне 6,99 грн / кубометр.

"Нафтогаз" подписал соглашение с крупнейшим поставщиком - компанией "Йе Энергия" - соглашение о купле-продаже природного газа, которая позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года.

Минэнерго не планирует продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 гривень за кубометр, которое установил Кабмин на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что цена на газ, которую компания будет предлагать с апреля, будет формироваться на рыночных принципах.

Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) одобрила постановление, которым предлагается ввести годовой тариф для поставщиков с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля следующего года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты.

Ранее ЭП со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда потеряет силу установленная государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.