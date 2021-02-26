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Річний тариф на газ для населення запрацює з 1 квітня - джерело

П'ятниця, 26 лютого 2021, 16:39
 

Фіксована річна ціна на газ для населення від газопостачальних компаній почне працювати з 1 квітня, коли втратить силу встановлена державою "стеля" у 6,99 грн за кубометр.

Про це ЕП повідомило джерело в Кабміні.

Дата запуску річного тарифу зумовлена закінченням дії фіксованої урядом ціни у 6,99 грн за кубометр.

Таким чином, оператори встановлюватимуть фіксовану ціну на рік, якою зможуть користуватися споживачі. Співрозмовник пояснив, що з річного тарифу можна буде у будь-який момент перейти на місячний, а потім знову на річний. В залежності від коливань ринку в різні періоди, користувачі можуть обирати економніший для себе варіант.  

Нагадаємо:

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубомер діятиме до кінця березня цього року.

В.о. Міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ не зростуть вище встановленого урядом рівня 6,99 гривні за кубометр і після того, як держрегулювання втратить дію у квітні. Пізніше він додав, що йдеться про "річний газовий продукт".

З метою пом’якшення коливань на ринку газу уряд хоче створити "річний газовий продукт" - фіксовану для споживачів ціну на рік.

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Економічна правда

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