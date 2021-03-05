Регулятор одобрил внедрение годового тарифа на газ с 1 мая

Нацкомиссия по тарифам (НКРЕКП) одобрил постановление, которым предлагается ввести годовой тариф для поставщиков с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора

После одобрения НКРЕКП "приглашает заинтересованные органы государственной власти, физических и юридических лиц, их объединений и других заинтересованных лиц принять участие в обсуждении этого проекта решения и предоставить возможные замечания и предложения к нему", - отмечается на сайте.

Также регулятор указывает, что все поставщики, которые будут предоставлять услуги бытовым потребителям, обязаны до 25 апреля уведомить всех потребителей касательно годовой цены на газ, а также опубликовать ее на своих сайтах.

"Вместе с тем поставщики природного газа смогут предлагать другие предложения для потребления бытовым потребителям, повысит возможности для развития конкуренции на розничном рынке природного газа", - добавили в Комиссии.

Напомним:

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля следующего года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты.

Ранее ЭП со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда потеряет силу установленная государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.

Экономическая правда