"Нафтогаз" назвав ціну на газ для населення у квітні
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у квітні збереже ціну природного газу для населення на поточному рівні 6,86 грн/ кубометр, ціна газу у рамках постачальника "останньої надії" на квітень також збережеться на березневому рівні 6,99 грн/кубометр.
Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми своїм клієнтам збираємося запропонувати на квітень таку ж ціну, яка була у них в березні. І таким чином ми закінчуємо опалювальний сезон стабільною ціною", - сказав Коболєв.
При цьому він не став говорити, яку фіксовану ціну "Нафтогаз" готовий запропонувати у рамках річного контракту, термін дії якого почнеться 1 травня 2021 року.
"Ця ціна поки що не визначена. Ми підписали перший великий контракт (з "Йе Енергія" Дмитра Фірташа - ред.), який містить формулу ціноутворення. Ціна буде точно відома 25 квітня цього року", - додав Коболєв.
За його словами, частка "Нафтогазу" на ринку з серпня 2020 року сьогодні зросла на 11 в.п. - до 13%.
Нагадаємо:
"Нафтогаз" підписав угоду з найбільшим постачальником - компанією "ЙЕ Енергія" - угоду про купівлю-продаж природного газу, яка дасть змогу учасникам ринку запропонувати населенню ресурс за фіксованою ціною протягом року.
Раніше у "Нафтогазі" заявляли, що ціна на газ, яку компанія пропонуватиме з квітня, формуватиметься на ринкових засадах.
Міненерго не планує подовжувати дію обмеження ціни на ринку газу у 6,99 гривень за кубометр, яке встановив Кабмін на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.
Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) схвалила постанову, якою пропонується запровадити річний тариф для постачальників з 01 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.
Річна ціна на газ для населення може почати діяти з 1 травня поточного року і діятиме по 30 квітня наступного року.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже у другому кварталі цього року постачальники мають представити річні продукти.
Раніше ЕП з посиланням на джерело в уряді повідомляла, що фіксована річна ціна на газ для населення від газопостачальних компаній почне працювати з 1 квітня, коли втратить силу встановлена державою "стеля" у 6,99 грн за кубометр.
Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубомер діятиме до кінця березня цього року.
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