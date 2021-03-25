"Нафтогаз" назвав ціну на газ для населення у квітні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у квітні збереже ціну природного газу для населення на поточному рівні 6,86 грн/ кубометр, ціна газу у рамках постачальника "останньої надії" на квітень також збережеться на березневому рівні 6,99 грн/кубометр.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми своїм клієнтам збираємося запропонувати на квітень таку ж ціну, яка була у них в березні. І таким чином ми закінчуємо опалювальний сезон стабільною ціною", - сказав Коболєв.

При цьому він не став говорити, яку фіксовану ціну "Нафтогаз" готовий запропонувати у рамках річного контракту, термін дії якого почнеться 1 травня 2021 року.

"Ця ціна поки що не визначена. Ми підписали перший великий контракт (з "Йе Енергія" Дмитра Фірташа - ред.), який містить формулу ціноутворення. Ціна буде точно відома 25 квітня цього року", - додав Коболєв.

За його словами, частка "Нафтогазу" на ринку з серпня 2020 року сьогодні зросла на 11 в.п. - до 13%.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" підписав угоду з найбільшим постачальником - компанією "ЙЕ Енергія" - угоду про купівлю-продаж природного газу, яка дасть змогу учасникам ринку запропонувати населенню ресурс за фіксованою ціною протягом року.

Раніше у "Нафтогазі" заявляли, що ціна на газ, яку компанія пропонуватиме з квітня, формуватиметься на ринкових засадах.

Міненерго не планує подовжувати дію обмеження ціни на ринку газу у 6,99 гривень за кубометр, яке встановив Кабмін на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) схвалила постанову, якою пропонується запровадити річний тариф для постачальників з 01 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Річна ціна на газ для населення може почати діяти з 1 травня поточного року і діятиме по 30 квітня наступного року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже у другому кварталі цього року постачальники мають представити річні продукти.

Раніше ЕП з посиланням на джерело в уряді повідомляла, що фіксована річна ціна на газ для населення від газопостачальних компаній почне працювати з 1 квітня, коли втратить силу встановлена державою "стеля" у 6,99 грн за кубометр.

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубомер діятиме до кінця березня цього року.