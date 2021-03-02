Шмигаль: У другому кварталі постачальники газу мають представити річні продукти

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже у другому кварталі цього року постачальники мають представити річні продукти.

Про це він написав у Telegram за підсумками наради щодо річного продукту на газ.

"Вже в другому кварталі цього року постачальники газу мають представити річні продукти. Сьогодні обговорили механізми їх запуску з Міненерго, НКРЕКП й "Нафтогазом". Люди повинні мати змогу укладати контракти на газ за фіксованою річною ціною та прогнозувати свої витрати", - повідомив голова уряду.

Як зазначається на Урядовому порталі, у нараді також взяли участь в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк та голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Відкриття ринку газу в Україні стало важливим і потрібним кроком, що за рахунок конкуренції має демонополізувати галузь та дати можливість людям обирати найкращого і найвигіднішого для себе постачальника. Наступним кроком має стати річний продукт на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік та могли прогнозувати свої витрати", - сказав Шмигаль.

За його словами, населення не повинне щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку газу. Тому річний продукт, який, за його словами, використовують усі розвинені світові держави, захистить населення від різких коливань цін.

"Під час наради сторони обговорили можливі шляхи для запуску річного продукту вже в другому кварталі. Очільник уряду також дав доручення голові НКРЕКП провести нараду з представниками теплокомуненерго для обговорення механізмів запуску річного продукту для ТКЕ", - додали в уряді.

Нагадаємо:

Раніше ЕП з посиланням на джерело в уряді повідомляла, що фіксована річна ціна на газ для населення від газопостачальних компаній почне працювати з 1 квітня, коли втратить силу встановлена державою "стеля" у 6,99 грн за кубометр.

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубомер діятиме до кінця березня цього року.

В.о. Міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ не зростуть вище встановленого урядом рівня 6,99 гривні за кубометр і після того, як держрегулювання втратить дію у квітні. Пізніше він додав, що йдеться про "річний газовий продукт".

З метою пом’якшення коливань на ринку газу уряд хоче створити "річний газовий продукт" - фіксовану для споживачів ціну на рік.

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Економічна правда