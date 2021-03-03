Річна ціна на газ для населення може почати діяти з 1 травня – проєкт рішення

Річна ціна на газ для населення може почати діяти з 1 травня поточного року і діятиме по 30 квітня наступного року.

Про це йдеться в проєкті рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Проєкт рішення планують розглянути 5 березня.

"Прийняття зазначеного Проєкту постанови надасть можливість побутовим споживачам споживати природний газ протягом року за фіксованою ціною, яка буде діяти у період з 1 травня поточного року по 30 квітня наступного року.

При цьому, усі постачальники природного газу, які матимуть намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам, будуть зобов’язані у термін до 25 квітня довести до відома побутовим споживачам ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року, та опублікувати її на своїх вебсайтах", - йдеться у документі.

Постачальник не матиме права протягом періоду дії базової річної пропозиції (з 1 травня по 30 квітня наступного року) міняти ціну природного газу.

Згідно з документом, термін дії базової річної пропозиції не залежить від початку поставок побутовому споживачеві, але триватиме до 30 квітня наступного року.

У випадку прийняття постанова набере чинності з 1 травня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем ​​його оприлюднення на офіційному сайті НКРЕКП.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже у другому кварталі цього року постачальники мають представити річні продукти.

Раніше ЕП з посиланням на джерело в уряді повідомляла, що фіксована річна ціна на газ для населення від газопостачальних компаній почне працювати з 1 квітня, коли втратить силу встановлена державою "стеля" у 6,99 грн за кубометр.

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубомер діятиме до кінця березня цього року.

В.о. Міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ не зростуть вище встановленого урядом рівня 6,99 гривні за кубометр і після того, як держрегулювання втратить дію у квітні. Пізніше він додав, що йдеться про "річний газовий продукт".

З метою пом’якшення коливань на ринку газу уряд хоче створити "річний газовий продукт" - фіксовану для споживачів ціну на рік.

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Економічна правда