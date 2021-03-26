Компании начали публиковать апрельские тарифы на газ

Газоснабжающие компании начали публиковать свои тарифы на апрель - льготная цена в 6,99 грн / кубометр заканчивает действие 31 марта.

Об этом сообщает консультационный центр "ГазПравда".

Так, после окончания ПСО (возложенных специальных обязанностей), многие компании оставили цену на том же уровне. В то же время, 5 компаний обнародовали цены выше мартовского тарифа.

В частности, самые низкие цены в апреле будут у "Нафтогаза" - 6,86 грн / кубометр, столько же просит компания "Галнафтогаз". Два поставщика установили тариф на уровне 6,75 грн / кубометр, одна - 6,88 грн / кубометр.

Немало поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр.

Самые высокие цены установили "Маргаз" - 8,25 грн и "Азовгаз" - 8,85 грн за кубометр.

Остальные компании еще не обнародовали свои тарифы, однако они обязаны это сделать до конца пятницы, 26 марта.

Напоминаем:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле сохранит цену газа для населения на текущем уровне 6,86 грн / кубометр, цена газа в рамках поставщика "последней надежды" на апрель также сохранится на мартовском уровне 6,99 грн / кубометр.

"Нафтогаз" подписал соглашение с крупнейшим поставщиком - компанией "Йе Энергия" - соглашение о купле-продаже природного газа, которая позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года.

Нацкомиссия по тарифам (НКРЕКП) одобрил постановление, которым предлагается ввести годовой тариф для поставщиков с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля следующего года.