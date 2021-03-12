В "Нафтогазе" предупредили о переходе на рыночные тарифы с 1 апреля

В "Нафтогазе" заявили, что цена на газ, которую компания будет предлагать с апреля, будет формироваться на рыночных принципах.

Об этом сообщается на сайте компании.

"С 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года предельная цена на газ регулируется постановлением Кабмина от 18 января 2021 № 25 и составляет 6,99 грн/куб.м.

Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться", - заявили в "Нафтогазе".

Напомним:

Минэнерго не планирует продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 гривень за кубометр, которое установил Кабмин на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) одобрила постановление, которым предлагается ввести годовой тариф для поставщиков с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля следующего года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты.

Ранее ЭП со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда потеряет силу установленная государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.