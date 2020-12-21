В Украине 710 тысяч ФОПов и субъектов хозяйствования, которые должны получить единовременные выплаты - осуществить это нужно до 8 января 2021 года, большинство предпринимателей получит госпомощь еще до конца года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании, передает Офис президента.

"Начало года - это всегда выходные в связи с праздниками. Мы все знаем, что государственные учреждения работают достаточно медленно. У нас 710 тысяч ФОПов и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства", - сказал Зеленский.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу.

По его словам, 21 декабря начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.

"В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тысяч заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", - сообщил Шмыгаль.

В то же время вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что ежедневно поступает по 40-50 тыс заявок от физических лиц - предпринимателей и субъектов хозяйствования.

"Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января 2021 года, еще до конца 2020-го", - говорится в сообщении.

Министр финансов Сергей Марченко добавил, что выплаты будут максимально осуществлять до Нового года.

Напомним:

За неделю в "Дії" 283 595 украинцев оформили заявки на единовременные выплаты для ФОПов и наемных работников.

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 декабря могут подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

14 декабря в Минцифры сообщали, что сервис "Дія" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

По состоянию на 7:00 16 декабря "Дія" получила 133 874 успешных заявок на выплату ФОПам и наемным работникам единовременного пособия в 8000 гривен.

Подача документов по программе выплаты 8 тыс грн ФОПам и наемным работникам продолжается до 31 декабря 2020 года: кто обратится до 21 декабря, получит средства до нового года, кто после 21-го - уже в новом году.

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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Экономическая правда