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8 тысяч ФОПам и наемным работникам: За неделю в "Дії" более 280 тысяч заявок

Понедельник, 21 декабря 2020, 14:05
 

За неделю в "Дії" 283 595 украинцев оформили заявки на единовременные выплаты для ФОПов и наемных работников.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"283 595 украинцев оформили заявки в действии на единовременные выплаты для ФОПов и наемных работников. 225 тыс в мобильном приложении, 58 тыс на портале. Всего за неделю.

Услуга доступна до 31 декабря", - написал он.

Напомним:

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 декабря могут подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

14 декабря в Минцифры сообщали, что сервис "Дія" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

По состоянию на 7:00 16 декабря "Дія" получила 133 874 успешных заявок на выплату ФОПам и наемным работникам единовременного пособия в 8000 гривен.

Подача документов по программе выплаты 8 тыс грн ФОПам и наемным работникам продолжается до 31 декабря 2020 года: кто обратится до 21 декабря, получит средства до нового года, кто после 21-го - уже в новом году.

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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Экономическая правда

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