"Дия" перегружена из-за заявок на получение материальной помощи

Сервис "Дия" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

Об этом на брифинге 14 декабря сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуба.

Около 11:00 утра после активных публикаций в СМИ большое количество людей сразу начали оформлять помощь, что повлекло за собой сверхвысокую нагрузку на систему.

"Сразу хочу отметить, что подача заявления на получение единовременной материальной помощи доступна до 31 декабря, а, следовательно, все украинцы, которые имеют право на получение такой помощи, точно смогут воспользоваться этим сервисом и получить помощь", - отметил Вискуба.

По его словам, в пиковые часы "Дия" сегодня получала около 1000 заявителей в секунду. Для сравнения Вискуба привел данные в феврале, когда "Дию" только запустили - тогда заявок было 100.

Он попросил не пытаться получить услугу именно сегодня и напомнил, что граждане имеют еще более двух недель, чтобы подать заявление.

Напомним:

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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Экономическая правда