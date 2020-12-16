Петрашко о 8 тысячах ФОПам: кто обратится до 21 декабря, получит средства до конца года

Подача документов по программе выплаты 8 тыс грн ФОПам и наемным работникам продолжается до 31 декабря 2020 года: кто обратится до 21 декабря, получит средства до нового года, кто после 21-го - уже в новом году.

Об этом в эфире на канале "1+1" заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба ведомства.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. Относительно 8000 гривен подача документов до 31 декабря, то есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21 - уже в новом году", - пояснил министр.

По его словам, выплаты получат те, основной КВЭД которых включен в перечень видов экономической деятельности, которые могут пострадать в связи с усилением карантина.

"ФОПы стали для нас, для Украины большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, всегда проводим с ними консультации. Диалог проводим в формате встреч с ассоциациями, которые представляют ФОПов", - заверил он.

Напомним:

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 декабря могут подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

14 декабря в Минцифры сообщали, что сервис "Дія" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

По состоянию на 7:00 16 декабря "Дія" получила 133 874 успешных заявок на выплату ФОПам и наемным работникам единовременного пособия в 8000 гривен.

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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Экономическая правда