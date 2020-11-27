Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Напередодні президент Володимир Зеленський вніс в парламент три законопроєкти, які, на думку глави держави, можуть пом'якшити наслідки посилених карантинних обмежень для малого бізнесу і громадян.

Акцент в президентських ініціативах робиться на підтримці ФОПів та працівників тих бізнесів, які призупинили роботу через карантин. Що це за законопроєкти?

Перший – це зміни до Податкового кодексу, які передбачають певні послаблення переважно для малого бізнесу. Йдеться про списання податкових боргів, а також, зокрема, про звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОПів першої групи.

Другий – про соціальну підтримку. Тут йдеться про фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та найбільш постраждалих бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Третій – зміни до бюджету-2020, якими пропонується профінансувати всі запропоновані в перших двох проєктах з коштів "антиковідного фонду".

Загалом це уже не перші "антикоронавірусні пакети" підтримки, які влада запроваджувала. Перед цим Рада робила три підходи для полегшення життя бізнесу, який під час локдауну опинився на мілині.

Утім ті заходи не надто сильно виручили підприємців. Напругу вдалось зняти лише після пом'якшення карантинних обмежень і повернення бізнесу в робочий режим.

Наразі на Україну насувається новий локдаун, а перші його передвісники в формі "карантину вихідного дня" уже нанесли перші удари.

Вовині 8 тисяч. Соціалка

Лише через вісім місяців після оголошення карантину влада пішла на підтримку громадян та бізнесу з використанням не адміністративних методів (заборона на проведення перевірок, скасування сплати частини податків), а фінансових.

Президент Володимир Зеленський пропонує видати матеріальну допомогу, яка на його думку "позитивно вплине на застрахованих осіб та суб’єктів господарювання". Йдеться про 8 тис. грн.

Наймані працівники

Одноразову допомогу від держави отримають наймані працівники підприємств, робота яких була призупинена. Якщо внаслідок введених владою протиепідеміологічних заходів ви втратили частину заробітної плати, то можете претендувати на матеріальну допомогу в сумі 8 тис. грн.

Але є умови, через які отримають допомогу не всі.

Перше обмеження – виплати будуть здійснюватись виключно для застрахованих осіб. Тобто тих, хто працевлаштований офіційно. Сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) за таких осіб повинна була здійснюватись повністю протягом ІІІ кварталу 2020 року. Якщо в липні-вересні ви не працювали, або були працевлаштовані неофіційно – на допомогу не розраховуйте.

Друге обмеження стосується специфіки роботи організації, в якій працюєте. Уряд має визначити ті види економічної діяльності, наймані працівники яких отримають допомогу. Теоретично, це можуть бути працівники сфери обслуговування населення, ресторанного бізнесу, кінотеатрів, або креативної індустрії, обмеження роботи яких на вихідних уряд ввів на початку листопада.

Третє обмеження стосується робітників, які працюють за сумісництвом.

Наостанок, розраховувати на допомогу від держави не зможуть ті, хто в липні-вересні отримував щомісяця в середньому більше 30 тис. грн заробітної плати.

Підприємці

По 8 тис. грн отримають і фізичні особи-підприємці, які через карантин втратили частину доходів.

Як і у випадку з найманими працівниками пропонується цілий комплекс обмежень, через які одноразову матеріальну допомогу отримають далеко не всі підприємці.

По-перше, ФОП має бути зареєстрований як мінімум за три місяці, до набрання чинності запропонованого Зеленським закону. По-друге, в цей же період підприємець повністю сплачував ЄСВ. По-третє, разом з зайняттям підприємницькою діяльністю така особа не працювала за наймом. Крім того, не отримають допомогу ті, хто на дату набрання чинності закону припинив свою діяльність.

Останнє, але важливе, обмеження стосується специфіки вашого бізнесу. Отримання 8 тис. грн буде можливе лише для тих видів економічної діяльності, які визначить уряд. При цьому для підприємців такий вид діяльності має бути основним.

Для отримання одноразової допомоги підприємці і наймані працівники мають написати заяву через державний вебпортал електронних послуг (Дія), вказавши необхідні персональні дані та рахунок на який необхідно перерахувати кошти.

Допомога через роботодавця

Підтримати громадян Зеленський пропонує і через видачу коштів безпосередньо роботодавцям. Якщо останні скоротили, або планують скорочення робочого часу працівників (і відповідно зменшують суму їх заробітної плати), в тому числі через простій, то такі роботодавці можуть звернутись з проханням про компенсацію робітнику недоотриманих коштів.

Але лише в межах 8 тис. грн і за певних умов.

В липні-вересні за таких працівників повинно бути сплачено ЄСВ і вони не повинні працювати за сумісництвом.

При цьому самі роботодавці повинні працювати не менше трьох місяців і на дату набрання чинності закону продовжувати працювати.

Подати заяву на отримання одноразової допомоги для працівників роботодавець зможе до місцевого центру зайнятості.

Кошти на сплату ЄСВ для бізнесу

Додатково бізнес отримає кошти на сплату ЄСВ за власних працівників. Держава відшкодує середній розмір сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців на кожного працівника, за умов що роботодавець не мав боргів зі сплати ЄСВ, а його бізнес підпадає під встановлені урядом види економічної діяльності, які матимуть право на допомогу.

Для отримання цих коштів роботодавець повинен звернутись до податкових органів.

Як Зеленський пропонує підтримати бізнес. Податки

Запропоновані президентом Володимиром Зеленським та його командою зміни повинні спростити життя підприємствам – переважно малому та мікробізнесу – в питанні сплати податків.

Останні зміни до Податкового кодексу мають дещо спільне з податковими послабленнями, ухваленими під час весняного локдауну.

Зокрема, у ньому також йдеться про звільнення ФОПів від сплати ЄСВ. Проте цього разу пощастить не всім, а лише найменшим підприємцям, які зареєстровані на першій групі спрощеної системи оподаткування. Крім цього, спрощенців першої групи планують

Такі податкові канікули мають тривати з грудня 2020 року по травень 2021 року. Це означає, що найменші підприємці уникнуть сплати 1100 грн ЄСВ та 210,2 грн єдиного податку за грудень 2020 року, а у 2021 році загалом зекономлять 6600 грн на сплаті ЄСВ та 1094,5 грн на сплаті єдиного податку.

Крім цього, законопроєкт має декілька інших пропозицій щодо податкових боргів бізнесу та звичайних громадян:

✘ Пропонується втричі (з 1020 грн до 3060 грн) збільшити розмір податкового боргу, щодо якого податкова не вчинятиме заходи стягнення (тобто не надсилатиме податкові вимоги та не відкриватиме виконавчі провадження).

✘ Податковий борг зі всіх податків на суму 3060 грн, який існував у платників податків станом на 1 листопада 2020 року, пробачать. Всі відкриті провадження зі стягнення цього боргу закриють.

Для цього платнику податків навіть не потрібно буде писати якої-небудь заяви — податкова зробить списання автоматично. Однак таке прощення не стосуватиметься боргу з податків, які виникають при імпорті чи експорті товарів (тобто мит та ПДВ). За словами Зеленського, борги пробачать 4 мільйонам українців.

✘ Сплату податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6800 грн (станом на 1 грудня 2020 року), відкладуть до 29 грудня 2021 року. Для цього потрібно буде написати заяву у податкову за місцем реєстрації. У випадку погашення боргу у вказані сроки штрафні санкції та пеня застосовуватися не будуть.

✘ Законопроєктом також пропонується пробачити усі штрафи та пені з податкових боргів з будь-яких податків (крім митних платежів), якщо їх погасять протягом 6 місяців після набуття чинності цього документу. Пробачати пені та штрафи пропонують лише за умови, що у платника податків не виникне нового податкового боргу. Не пробачатимуть штрафи та пені з податкових боргів особам, що перебувають у процесі банкрутства та банкам.

Змінами до Податкового кодексу пропонують також звільнити від оподаткування матеріальну допомогу, яку громадяни та бізнес отримуватимуть від держави у зв'язку з карантином.

Крім цього, законопроєкт зобов’язує податкову вести Реєстр отримувачів допомоги зі сплати ЄСВ, яку надаватимуть у зв’язку з карантином.

Пільги на оренду держмайна в обмін на мораторій на перевірки бізнесу

Запропоновані президентом законопроєкти вносять зміни до раніше ухвалених законів про підтримку бізнесу на період карантину. Зокрема, з них зникають норми, якими заборонялося проводити перевірки бізнесу на період обмежувальних заходів.

Натомість Зеленський пропонує звільнити підприємців, які орендують державне чи комунальне майно, від сплати орендної плати. Якщо ж договори оренди цього майна закінчаться під час карантину, то їх буде автоматично продовжено. Однак стосуватиметься це лише тих бізнесів, діяльність яких була заборонена або припинена під час карантину.

Звідки візьмуть гроші на виплати?

Для того, аби профінансувати всі соціальні ініціативи, які Зеленський пропонує запровадити у зв'язку з карантином, пропонують використовувати фонд протидії коронавірусу. Про це йдеться у третьому законопроєкті, який вніс до парламенту президент.

Цим документом розширюється перелік програм, на які можна використовувати гроші з коронавірусного фонду, новими карантинними ініціативами глави держави.

Нагадаємо, що коронавірусний фонд в Україні створили у квітні 2020 року під час секвестру бюджету. Його загальний розмір складав 65,9 млрд грн.

На відміну від інших державних видатків, кошти з фонду уряд міг розподіляти на власний розсуд. Це зробили для того, аби не збирати Верховну Раду щоразу, коли треба витрачати гроші на нагальні потреби.

За останніми даними Міністерства фінансів, станом на 25 листопада з фонду вже витратили 62,1% коштів — загалом 40,9 млрд грн. Тобто фактично на фінансування ініціатив президента залишилося ще 25 млрд грн.

Однак раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що за їхніми програмами у коронавірусному фонді, вже провели тендери і залишилося лише підписати договори, щоб остаточно витратити гроші.

Якщо ж уявити, що свої видатки з ковід-фонду МОЗ використає на всі 100%, то на ініціативи президента та решту недофінансованих видатків залишиться близько 14 млрд грн. Левову частину з них складають видатки на будівництво та ремонт доріг - близько 10 млрд грн, які ще не використав "Укравтодор".

Саме цих 10 млрд грн вистачило б, щоб профінансувати виплати одноразової допомоги у 8 тис. грн. Однак чи означає це, що президент частково відмовився від "Великого будівництва" заради порятунку бізнесу та громадян від кризи?

Раніше ЕП писала, що капітальні видатки, серед яких видатки на будівництво і ремонт доріг, найімовірніше не будуть повністю профінансовані до кінця цього року через бюджетну кризу. Однак нестача грошей на "Велике будівництво" означає, що під загрозою можуть опинитися й нові ініціативи президента, якими ці видатки можуть замінити.