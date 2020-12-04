Нардепы поддержали закон о списании налоговых долгов до 3060 гривень

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПам первой группы.

Документ поддержали 302 нардепа, 305 голосами депутаты поддержали немедленное подписание закона спикером Рады.

Предложенные президентом и его командой изменения в Налоговый кодекс должны упростить жизнь предприятиям - преимущественно малому и микробизнесу - в вопросе уплаты налогов.

Последние изменения в Налоговый кодекс имеют нечто общее с налоговыми послаблениями, принятыми во время весеннего локдауна.

В частности, в законопроекте также говорится об освобождении ФОПов от уплаты ЕСВ. Однако на этот раз повезет не всем, а только самым маленьким предпринимателям, работающим на первой группе упрощенной системы налогообложения.

Такие налоговые каникулы должны длиться с декабря 2020 по май 2021 года.

Это означает, что маленькие предприниматели избегут уплаты 1100 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога за декабрь 2020 года, а в 2021 году сэкономят 6600 грн на уплате ЕСВ и 1 094,5 грн на уплате единого налога.

Кроме того, законопроект имеет несколько других предложений по налоговым долгов бизнеса и обычных граждан.

✘ Предлагается втрое (с 1020 грн до 3060 грн) увеличить размер налогового долга, по которому налоговая не совершать меры взыскания (то есть не посылать налоговые требования и не будет открывать исполнительные производства).

✘ Налоговый долг из всех налогов на 3060 грн, который существовал у плательщиков до 1 ноября 2020 года, простят. Все открытые производства по взысканию этого долга закроют.

Для этого плательщику даже не придется писать заявление - налоговая сделает списания автоматически.

Однако такое прощение не будет касаться долга по налогам, которые возникают при импорте или экспорте товаров (пошлин и НДС). По словам Зеленского, долги простят четырем миллионам украинцев.

✘ уплату налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6800 грн, которые возникли до 1 декабря 2020 года, отложат до 29 декабря 2021 года.

Для этого нужно будет написать заявление в налоговую по месту регистрации. В случае погашения долга в указанные сроки штрафные санкции и пеня применяться не будут.

✘ Законопроект также предлагает простить штрафы и пени по налоговым долгов с любых налогов, кроме таможенных платежей, если их погасят в течение шести месяцев после вступления в силу этого документа.

Прощать пени и штрафы предлагают только при условии, что у плательщика не возникнет новый налоговый долг. Не будут прощать штрафы и пени по налоговым долгам лицам, находящимся в процессе банкротства, и банкам.

Авторы изменений в Налоговый кодекс также предлагают освободить от налогообложения материальную помощь, которую граждане и бизнес будут получать от государства в связи с карантином.

Кроме того, законопроект обязывает налоговую вести реестр получателей помощи по уплате ЕСВ, которую будут предоставлять в связи с карантином.

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Экономическая правда