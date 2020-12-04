Рада приняла закон Зеленского о 8 тысячах помощи ФОПам и наемным работникам

Верховна Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеу, который вынужден сокращать расходы на работников.

За основу и в целом законопроект поддержали 297 нардепов. За то, чтобы закон немедленно подписал спикер, проголосовал 301 депутат.

"26 ноября президент Владимир Зеленский внес в ВРУ пакет законопроектов о поддержке украинцев и бизнеса в случае внедрения усиленного карантина. Это необходимые инициативы, которых нуждаются люди, если противоэпидемические мероприятия будут усилены.

Ситуация сложная, но контролируемая, мы не исключаем сценария ухудшения эпидситуации и надо будет реагировать быстро и прогнозируемо", - заявил премьер Денис Шмыгаль в выступлении перед голосованием.

По его словам, карантин выходного дня сыграл свою роль и достиг своей цели. "Мы видим это по цифрам - темпы роста эпидемии снизились последнюю неделю. Мы можем предположить, что жесткого усиления карантина до Нового года не будет. Вероятно, мы усилим карантин в январе", - добавил он.

Председатель комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект №4429 за основу и в целом с предложениями комитета.

Представитель "Доверия" Сергей Шахов заявил, что его группа будет поддерживать законопроект №4429.

Нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская отметила, что ее фракция также поддерживает этот законопроект. Представитель "Голоса" Ярослав Железняк добавил, что его фракция поддерживает документ, но предупредил, что там есть много технических ошибок.

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко добавил, что его фракция также будет голосовать за этот законопроект, потому что "лучше поздно, чем никогда, лучше что-то, чем ничего".

Представитель от "За будущее" Тарас Батенко сказал, что также будут поддерживать документ, но назвал недопустимы "контролирующие функции за субъектами хозяйствования".

В законопроекте говорится о финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнес, который вынуждены сокращать расходы на работников.

Президент Владимир Зеленский в законопроекте предлагает выдать материальную помощь, которая, по его мнению, "положительно повлияет на застрахованных лиц и субъектов хозяйствования". Речь идет о 8 тыс грн.

Единовременное пособие от государства получат наемные работники предприятий, работа которых была приостановлена.

Если в результате введенных властями противоэпидемиологических мероприятий работник потерял часть зарплаты, то он может претендовать на 8 тыс грн материальной помощи. Впрочем, помощь получат не все.

Первое ограничение - выплаты будут осуществляться только для застрахованных лиц, то есть для тех, кто трудоустроен официально. Уплата единого социального взноса (ЕСВ) в таких лиц должна была осуществляться полностью в течение третьего квартала 2020 года. Если в июле-сентябре человек не работал или был трудоустроен неофициально, помощи не будет.

Второе ограничение касается специфики работы организации. То есть помощь получат работники тех компаний, которые занимаются определенными видами экономической деятельности. Перечень видов деятельности определит правительство.

Это могут быть работники сферы обслуживания населения, ресторанного бизнеса, кинотеатров, креативной индустрии, работу которых на выходных правительство ограничило в начале ноября.

Третье ограничение касается сотрудников, работающих по совместительству.

Также рассчитывать на помощь от государства не смогут те, кто в июле-сентябре ежемесячно зарабатывали более 30 тыс грн.

По 8 тыс грн получат физлица-предприниматели, которые из-за карантина потеряли часть доходов. Как и в случае с наемными работниками, здесь тоже есть ряд ограничений.

Во-первых, ФОП должен быть зарегистрирован минимум за три месяца до вступления в силу предложенным законом.

Во-вторых, в этот же период предприниматель должен был полностью уплачивать ЕСВ.

В-третьих, в течение этого периода предприниматель не должен был работать по найму.

Лица, которые на дату вступления закона в силу прекратили свою деятельность, не получат помощь.

Другое ограничение касается специфики бизнеса. 8 тыс грн получат работники компаний, которые занимаются определенными видами экономической деятельности. Эти виды должно определить правительство. Для предпринимателей такой вид деятельности должен быть основным.

Для получения единовременного пособия предприниматели и наемные работники должны будут написать заявление через государственную портал электронных услуг ( "Дія"), указав персональные данные и счет, на который необходимо перевести деньги.

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Экономическая правда