8 тысяч ФОПам и наемным работникам: "Дія" уже получила больше 130 тысяч заявок

По состоянию на 7:00 16 декабря "Дія" получила 133 874 успешных заявок на выплату ФОПам и наемным работникам единовременного пособия в 8000 гривен.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мобильное приложение Дія - 108 545, портал - 25 329, всего на 7:00 - 133 874 успешных заявок.

Без очередей, справок, чисто авторизация и пару кликов. Мне кажется, это лучшая подобная услуга в мире", - похвастался министр.

Напомним:

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 декабря могут подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

14 декабря в Минцифры сообщали, что сервис "Дія" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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Экономическая правда