Помощь в 8 тысяч: "Дія" начала получать заявки от ФОПов и наемных работников

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 декабря могут подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, заявку можно подать до 31 декабря 2020 года включительно, а деньги будут зачислены на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года.

Федоров отметил, что для того, чтобы получить средства, необходимо указать IBAN своего личного гривневого счета.

"Важно: не передавайте свои данные третьим лицам. Вы можете получить выплату только через Дію. Будьте внимательны при заполнении заявления. Для получения услуги вам нужен только IBAN счета", - добавил он.

Министр отметил, что "Дія" получила уже более 6000 заявлений на получение услуги.

"С сегодняшнего дня портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8000 гривень единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5000 человек.

Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря", - добавил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, сделать это можно на портале Дія в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги".

"Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных. Правительство делает все, чтобы средства каждом поступили как можно быстрее", - добавил он.

Перечень КВЭД, которые получат помощь, определен в постановлении Кабмина от 9 декабря (по ссылке).

Подробная инструкция - по ссылке.

Напомним:

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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Экономическая правда