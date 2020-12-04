В случае усиления карантина деньги на помощь ФОПам выделят из COVID-фонда – закон

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Документ поддержали 304 нардепа. За то, чтобы закон немедленно подписал спикер, проголосовал 301 депутат.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно направления средств COVID-фонда на мероприятия по оказанию:

единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мероприятий (по словам премьера, для этого нужно до 10 млрд грн);

единовременной материальной помощи субэектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников (до 2 млрд грн);

одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц (до 1,5 млрд грн).

Напомним:

Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №4430, который предусматривает списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

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Экономическая правда