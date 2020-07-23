Киевсовет освободил от паевого взноса объекты "Укрбуда"

Киевсовета 23 июля принял решение об освобождении от паевого взноса объектов "Укрбуда" - это позволит "Киевгорстрою" взяться за достройку еще 6 объектов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевсовета.

"Я понимаю, что такое решение по "Укрбуду" - не оптимальное. Но мы должны его принять. Потому что нужно помочь обманутым людям. Тем более, что паевой взнос по несколько месяцев будет отменен для всех застройщиков по всей Украине", - сказал Кличко.

Он также отметил, что Верховная Рада должна срочно рассмотреть ряд законопроектов, которые бы сделали невозможным подобные ситуации с недобросовестными застройщиками.

"Мы уже устали от того, что постоянно слышим разные фамилии - Войцеховский, Паливода, Микитась. Названия таких компаний, как "Укрбуд", "Аркада". Мы постоянно решаем проблемы, возникающие из-за недобросовестных застройщиков. Потому что обманутые люди приходят к нам. Они говорят, что вложили средства, а их обманули.

А это происходит знаете почему? Потому что у нас застройщики могут без гарантий банка продавать квадратные метры, которые существуют часто только на бумаге", - добавил мэр Киева.

Напомним:

Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла очередные 6 объектов корпорации "Укрбуд" - ЖК "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freed", "Lake house", "Twin house", "Urban park".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.

Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.

Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".

Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".