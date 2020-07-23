Киевсовет освободил от паевого взноса объекты "Укрбуда"
Киевсовета 23 июля принял решение об освобождении от паевого взноса объектов "Укрбуда" - это позволит "Киевгорстрою" взяться за достройку еще 6 объектов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевсовета.
"Я понимаю, что такое решение по "Укрбуду" - не оптимальное. Но мы должны его принять. Потому что нужно помочь обманутым людям. Тем более, что паевой взнос по несколько месяцев будет отменен для всех застройщиков по всей Украине", - сказал Кличко.
Он также отметил, что Верховная Рада должна срочно рассмотреть ряд законопроектов, которые бы сделали невозможным подобные ситуации с недобросовестными застройщиками.
"Мы уже устали от того, что постоянно слышим разные фамилии - Войцеховский, Паливода, Микитась. Названия таких компаний, как "Укрбуд", "Аркада". Мы постоянно решаем проблемы, возникающие из-за недобросовестных застройщиков. Потому что обманутые люди приходят к нам. Они говорят, что вложили средства, а их обманули.
А это происходит знаете почему? Потому что у нас застройщики могут без гарантий банка продавать квадратные метры, которые существуют часто только на бумаге", - добавил мэр Киева.
Напомним:
Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла очередные 6 объектов корпорации "Укрбуд" - ЖК "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freed", "Lake house", "Twin house", "Urban park".
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.
Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.
Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".
Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".
Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".
12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".
По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).
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Экономическая правда
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