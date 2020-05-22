Кличко об объектах "Укрбуда": Есть 3 проблемных вопроса, которые не входят в мою компетенцию

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".

Об этом он сказал на брифинге 22 мая.

"Хочу подчеркнуть, что компания "Укрбуд" - не какая-то шарашкина контора, учредителем этой компании и коропорации, под эгидой которой велось строительство, является Кабинет министров. И говорить сейчас, что Кличко может взять и сам разобраться с последствиями действий недобросовестного застройщика - как минимум некорректно", - подчеркнул мэр Киева.

"Но все понимают, что проблема 13 тысяч инвесторов "Укрбуда" надо решать.

Поэтому "Киевгорстрой" присоединился к решению этой проблемы, взял на себя обязательства перед инвесторами, но столкнулся с рядом проблем, которые ему сначала обещали помочь решить на государственном уровне", - напомнил он.

"Сегодня передача объектов "Укрбуда" к "Киевгорстрою" проходит в плановом режиме - речь идет о 23 объектах: небольшой офисный центр и 22 жилые комплексы, 5 из них "Киевгорстрой" уже принял на баланс и осуществляет на них строительные работы.

Но сегодня есть 3 проблемных вопроса и они не входят в компетенцию городского головы Киева", - заявил Кличко.

Он назвал эти 3 проблемных вопроса:

Вопрос передачи объектов из Минобороны в "Киевгорстрой" на существующих условиях - 4 ЖК строятся на землях Минобороны. "И все, что нужно от министерства сегодня - подписать договоры на прежних условиях", - заявил Кличко. Сотрудничество с ГАСИ в отношении тех объектов, которые "Киевгорстрою" еще предстоит принять на баланс. "ГАСИ по формальным признакам возвращает все документы "Киевгорстрою". Правильнее сказать - заворачивает, поэтому некоторые дома, в которых уже живут люди, до сих пор не введены в эксплуатацию. В общем получено 16 отказов по 4 объектах", - добавил мэр Киева. По его словам, существует нехватка средств. "После проведения аудита выяснилось, что на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд грн. Средства, о которых идет речь, вернутся в процессе достройки, но сейчас нужно решить этот вопрос и это невозможно сделать без Государственного ипотечного учреждения, подчиненного Минфину", - пояснил Кличко.

"Я не совсем понимаю, почему президент так сказал, как Кличко может вмешаться в деятельность госорганов, таких как Минобороны, ГАСИ или Государственного ипотечного учреждения. Единственное, чем может помочь городская власть - это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты его паевого взноса", - сказал он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".