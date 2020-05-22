Кличко об объектах "Укрбуда": Есть 3 проблемных вопроса, которые не входят в мою компетенцию
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".
Об этом он сказал на брифинге 22 мая.
"Хочу подчеркнуть, что компания "Укрбуд" - не какая-то шарашкина контора, учредителем этой компании и коропорации, под эгидой которой велось строительство, является Кабинет министров. И говорить сейчас, что Кличко может взять и сам разобраться с последствиями действий недобросовестного застройщика - как минимум некорректно", - подчеркнул мэр Киева.
"Но все понимают, что проблема 13 тысяч инвесторов "Укрбуда" надо решать.
Поэтому "Киевгорстрой" присоединился к решению этой проблемы, взял на себя обязательства перед инвесторами, но столкнулся с рядом проблем, которые ему сначала обещали помочь решить на государственном уровне", - напомнил он.
"Сегодня передача объектов "Укрбуда" к "Киевгорстрою" проходит в плановом режиме - речь идет о 23 объектах: небольшой офисный центр и 22 жилые комплексы, 5 из них "Киевгорстрой" уже принял на баланс и осуществляет на них строительные работы.
Но сегодня есть 3 проблемных вопроса и они не входят в компетенцию городского головы Киева", - заявил Кличко.
Он назвал эти 3 проблемных вопроса:
- Вопрос передачи объектов из Минобороны в "Киевгорстрой" на существующих условиях - 4 ЖК строятся на землях Минобороны. "И все, что нужно от министерства сегодня - подписать договоры на прежних условиях", - заявил Кличко.
- Сотрудничество с ГАСИ в отношении тех объектов, которые "Киевгорстрою" еще предстоит принять на баланс. "ГАСИ по формальным признакам возвращает все документы "Киевгорстрою". Правильнее сказать - заворачивает, поэтому некоторые дома, в которых уже живут люди, до сих пор не введены в эксплуатацию. В общем получено 16 отказов по 4 объектах", - добавил мэр Киева.
- По его словам, существует нехватка средств. "После проведения аудита выяснилось, что на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд грн. Средства, о которых идет речь, вернутся в процессе достройки, но сейчас нужно решить этот вопрос и это невозможно сделать без Государственного ипотечного учреждения, подчиненного Минфину", - пояснил Кличко.
"Я не совсем понимаю, почему президент так сказал, как Кличко может вмешаться в деятельность госорганов, таких как Минобороны, ГАСИ или Государственного ипотечного учреждения. Единственное, чем может помочь городская власть - это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты его паевого взноса", - сказал он.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.
Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".
12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".
По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).
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Экономическая правда
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