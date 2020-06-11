Зеленский подключил Шмыгаля к решению вопроса "Укрбуда"

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".

Об этом говорится в ответе на петицию инвесторов жилых комплексов "Укрбуда".

"Вопросы защиты инвестиций как бизнеса, так и простых граждан Украины является одним из приоритетов моей деятельности. Любые бюрократические злоупотребления со стороны органов государственной власти и местного самоуправления являются недопустимыми и должны быть устранены", - заявил Зеленский.

22 мая на сайте президента петиция, в которой Владимира Зеленского просят помочь снять искусственные ограничения со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции, КГГА и Киевсовета, Минобороны для передачи ХК "Киевгорстрой" жилых комплексов корпорации "Укрбуд" и их достройки, набрала необходимые 25 тыс голосов.

Подписанты попросили Зеленского поручить первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову провести соответствующие совещания, а также осуществить необходимые другие действия с представителями вышеупомянутых органов власти и местного самоуправления, направленные на скорейшее урегулирование спорных вопросов и возобновление процесса передачи объектов строительства ЖК "Укрбуд" для запуска строительства.

Напоминаем:

Министерство обороны предложило рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров вопрос заключения соглашений о строительстве жилищных комплексов корпорации "Укрбуд" на землях министерства на условиях, предложенных компанией "Киевгорстрой". Отметим, что в случае принятие такого решения, Кабмин автоматически аннулирует иски военной прокуратуры, которая занимается вопросом возврата земель Минобороны, полученных "Укрбудом" под застройку. В 2017 году бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в интересах Минобороны обратился в суд, чтобы признать недействительным соглашение о строительстве жилого комплекса "Чарівне місто" на земельном участке площадью 12,24 га в Киеве, считая договор незаконным. Согласно договору, за предоставление земельного участка военные должны были получить 6% построенных квартир. 20 мая на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд" и отчитаться о ситуации. В свою очередь Кличко заявил, что проблемные вопросы с недостроями корпорации "Укрбуд" не входят в компетенцию городского головы и городской власти, а договора на достройку домов на землях Минобороны должно подписать само министерство. 12 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда". По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен). Подробнее читайте: Что на самом деле произошло с "Укрбуд": история падения с большой ценой

Экономическая правда