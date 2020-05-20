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Президент хочет подключить Кличко к решению вопросов по Укрбуду

Среда, 20 мая 2020, 14:01
 

Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуду, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Владимир Кличко подключился к решению этого вопроса.

Об этом он сообщил во время брифинга.

"По Укрбуду, как я и говорил, мы передали все полномочия Киевгорстрою. Я занимался COVID-19, МВФ и действительно об этом забыл.

Я хотел бы, чтобы здесь господин Кличко подключился. Это его задача, он мэр Киева.

Я думаю это правильно, чтобы он как можно скорее смог отчитаться и рассказать что там происходит по Укрбуду", - сообщает Зеленский.

Напомним:

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

Подробнее читайте: Что на самом деле произошло с "Укрбуд": история падения с большой ценой

Экономическая правда

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Укрбуд Кличко Зеленский Киевгорстрой

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