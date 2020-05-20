Президент хочет подключить Кличко к решению вопросов по Укрбуду

Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуду, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Владимир Кличко подключился к решению этого вопроса.

Об этом он сообщил во время брифинга.

"По Укрбуду, как я и говорил, мы передали все полномочия Киевгорстрою. Я занимался COVID-19, МВФ и действительно об этом забыл.

Я хотел бы, чтобы здесь господин Кличко подключился. Это его задача, он мэр Киева.

Я думаю это правильно, чтобы он как можно скорее смог отчитаться и рассказать что там происходит по Укрбуду", - сообщает Зеленский.

Напомним:

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".