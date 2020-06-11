Проблемой "Укрбуда" занимается Кличко, правительство включается при необходимости — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее Кличко сообщал, что заявления о том, что он сам может решить вопрос "Укрбуда", "как минимум некорректны".

Об этом Шмыгаль заявил во время брифинга по результатам 100 дней правительства.

"Мы понимаем проблему "Укрбуда", сегодня ею занимается мэр Киева.Правительство готово подставлять плечо, мы включаемся там где это необходимо.

Также Шмыгаль отметил, что Минобороны тоже готово решать все вопросы чтобы помочь инвесторам "Укрбуд".

Ранее Кличко сообщал, что 4 ЖК "Укрстроя" строятся на землях Минобороны, и министерство должен подписать договоры на прежних условиях:

Напомним:

Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.

Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".

Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".