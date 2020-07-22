"Киевгорстрой" принял еще 6 объектов "Укрбуда"

Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла очередные 6 объектов корпорации "Укрбуд" - ЖК "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freed", "Lake house", "Twin house", "Urban park".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, в ближайшее время планируют принять все объекты.

"Сегодня "Киевгорстрой" подписал документы на принятие еще 6 комплексов "Укрбуда". В этого процесса непростая предыстория. Сначала, когда мы соглашались достраивать, было понимание, что и как делать. Но я не думал, что мы столкнемся с таким большим количеством препятствий: начиная от заказчиков строительства и заканчивая причастными государственными структурами.

Поэтому принятие несколько затянулось. На сегодняшний день по большей части комплексов, которые принимает "Киевгорстрой", документы на финальных стадиях", - заявил Кушнир.

"Ожидаем положительного решения от Киевсовета в вопросе отмены паевых взносов, что существенно снизит финансовую нагрузку. ГАСИ начал вводить объекты в эксплуатацию", - добавил он.

По его словам, компании удалось наладить сотрудничество с Министерством обороны, на землях которого должны строиться 3 крупных комплекса. По ЖК "Art house" - ситуация сложная.

"Мы работаем с Министерством по части подписания договоров. Есть полное взаимопонимание и конструктивная работа. Уже подписано основной договор по ЖК "Urban Park", согласованные с Министерством условия соглашения по ЖК "Оберег-2". В окончательной передачи объектов необходимо выполнение нескольких технических моментов, думаю, это не займет много времени.

Понимая, что этот процесс запущен, мы принимаем сегодняшние 6 комплексов", - рассказал Кушнир.

В целом "Киевгорстроем" в целом пока принято 11 объектов корпорации "Укрбуд": ЖК "Пектораль", "Новомостицкий", "Солнечная Ривьера", "Харьковский", "Гармония", "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freed", "Lake house", "Twin house", "Urban park".

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.

Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.

Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".

Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".

Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".