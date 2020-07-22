"Киевгорстрой" принял еще 6 объектов "Укрбуда"
Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла очередные 6 объектов корпорации "Укрбуд" - ЖК "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freed", "Lake house", "Twin house", "Urban park".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, в ближайшее время планируют принять все объекты.
"Сегодня "Киевгорстрой" подписал документы на принятие еще 6 комплексов "Укрбуда". В этого процесса непростая предыстория. Сначала, когда мы соглашались достраивать, было понимание, что и как делать. Но я не думал, что мы столкнемся с таким большим количеством препятствий: начиная от заказчиков строительства и заканчивая причастными государственными структурами.
Поэтому принятие несколько затянулось. На сегодняшний день по большей части комплексов, которые принимает "Киевгорстрой", документы на финальных стадиях", - заявил Кушнир.
"Ожидаем положительного решения от Киевсовета в вопросе отмены паевых взносов, что существенно снизит финансовую нагрузку. ГАСИ начал вводить объекты в эксплуатацию", - добавил он.
По его словам, компании удалось наладить сотрудничество с Министерством обороны, на землях которого должны строиться 3 крупных комплекса. По ЖК "Art house" - ситуация сложная.
"Мы работаем с Министерством по части подписания договоров. Есть полное взаимопонимание и конструктивная работа. Уже подписано основной договор по ЖК "Urban Park", согласованные с Министерством условия соглашения по ЖК "Оберег-2". В окончательной передачи объектов необходимо выполнение нескольких технических моментов, думаю, это не займет много времени.
Понимая, что этот процесс запущен, мы принимаем сегодняшние 6 комплексов", - рассказал Кушнир.
В целом "Киевгорстроем" в целом пока принято 11 объектов корпорации "Укрбуд": ЖК "Пектораль", "Новомостицкий", "Солнечная Ривьера", "Харьковский", "Гармония", "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freed", "Lake house", "Twin house", "Urban park".
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблемой недостроенных объектов "Укрбуда" занимается мэр Киева Виталий Кличко.
Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о долгостроях Укрбуда, заявил, что хочет, чтобы мэр Киева Виталий Кличко подключился к решению этого вопроса.
Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".
Позже Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мер по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".
Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением о привлечении 2 миллиардов гривен для достройки домов "Укрбуда".
12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".
По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).
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Экономическая правда
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