Новости 3 апреля: эмиссия гривни, пиво Corona и Гарик Корогодский

Об окончании карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.

О транше МВФ. Украина в переговорах с Международным валютным фондом согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита 5 миллиардов долларов.

Об эмиссии гривни. Решение Совета НБУ об отмене запрета на покупку регулятором ОВГЗ - лишь рекомендация, правление Нацбанка в ближайшее время не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

О пиве Corona. Мексиканская пивоваренная группа Grupo Modelo заявила, что временно прекратит производство пива Corona.

О Гарике Корогодском. Компания, принадлежащая бизнесменам Гари Корогодскому и Александру Меламуду, хочет построить на Черепановой горе возле НСК "Олимпийский" в Киеве многоэтажный жилой комплекс.

Об ухудшении экономических прогнозов. Согласно макропрогнозу, размещенному в постановлении правительства, уровень инфляции возрастет до 11,6% (недавно заявлялось о 8,7%), а ВВП упадет на 4,8% (ранее 3,9%).

О "Киевгорстрое". Офис Генерального прокурора начал уголовные производства из-за незаконного строительства жилого квартала "Киевгорстроя" в Пуще-Водице в Киеве по фактам незаконной порубки деревьев, повреждения объектов культурного наследия и злоупотребления властью или служебным положением.

Об авиаперелетах. Компания Stratojets опубликовала иллюстрации уменьшения трафика авиаперевозок за март в США, Европе и Австралии.

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