Опережая кризис: коронавирус – "генеральная репетиция", как действовать дальше

Не вирус, не падение цен на нефть или лихорадка на биржах, а неосознанность происходящего является главной болевой точкой этого цивилизационного кризиса. Насколько мы готовы к глобальным вызовам и что надо менять?

Что происходит с нами на самом деле

Коллективный страх перед эпидемией короновируса и ее последствиями вполне объясним.

Это закономерная реакция на угрозу биологического существования людей как вида. Но, кроме того, и на разрушение привычного образа жизни, концепций, убеждений, на необходимость строить жизнь по новым правилам, суть которых мы до конца даже не представляем.

По большому счету, коллективные фобии порождаются невозможностью для людей непротиворечиво осознать свое будущее. Поэтому целостное и системное осмысление происходящего – первый шаг на пути к конструктивному образу будущего, противостоящему социальному хаосу и страху.

Давайте, попробуем спокойно разобраться в том, что сегодня происходит с нами на самом деле.

История человечества не представляет собой линию непрерывного развития. Кризисы случались не раз, кардинально трансформируя мировоззрения, институты, экономические модели.

Как и любая болезнь кризисные процессы могут протекать нелинейно. Они имеют свои симптомы и стадии, ремиссии и рецидивы. Особенность болезни, которой предстоит переболеть всем людям, народам и государствам, в том, что она выходит далеко за рамки эпидемии короновируса и медицинской сферы.

Мы имеем дело с глобальной цивилизационной или даже планетарной трансформацией, внутрь которой "зашиты" экологический, климатический, социальный, финансовый, экономический, управленческий и другие кризисы.

То, как мы понимали и описывали мир раньше, абсолютно не соответствует гибридной, смешанной, нелинейной природе этих чрезвычайно болезненных и коварных явлений.

Плохая новость заключается в том, что мы не понимаем, как жить в новом мире, полном непредсказуемости, кажущихся неразрешимыми конфликтов и катастроф. Но есть и хорошая: пока не понимаем, но в состоянии сообща прийти к адекватному пониманию и найти верное решение.

Вирусгейт: насколько мы готовы к глобальным вызовам

Если учесть, что помимо короновируса существуют более масштабные вызовы, такие как природные катаклизмы, ядерная война, технологические диктатуры, то нынешнюю эпидемию можно считать "генеральной репетицией".

Это своего рода лакмусовая бумажка, которая позволяет понять, способны ли мы эффективно противостоять глобальным угрозам.

1. Кризис модели глобализма

Задолго до появления "черного лебедя", принявшего вид Covid-19, было очевидно, что текущая модель глобального капитализма исчерпала свои возможности и находится в глубоком кризисе.

Об этом неоднократно заявляли представители формальных и неформальных мировых институций. Всем памятны слова Эммануэля Макрона о "конце капитализма".

Короновирус стал лишь катализатором тех процессов, которые давно шли. Этим объясняется та легкость, с которой тенденция к тотальной самоизоляции возобладала, не смотря на ее разрушительные последствия.

Даже руководство Всемирной организации здравоохранения вынуждено было признать:

"Ограничения на передвижения могут принести больше вреда, чем пользы, затрудняя обмен информацией, поставки медицинского оборудования и медикаментов, и причиняя ущерб экономике".

Но предупреждения о том, что перегибы в борьбе с короновирусом отнюдь не способствуют этой борьбе не помогли. Демонтаж логистических цепочек, закрытие транспортного сообщения и блокирование экономической активности приняли несоразмерный эпидемии масштаб.

Например, у Китая, первого столкнувшегося с необходимость противостоять эпидемии, индекс PMI в промышленности показал исторический минимум – 35,7 пунктов.

2. Потребность в сильном государстве

Еще недавно мысль об отмирании и деградации национального государства, устроившего, по выражению латиноамериканского писателя Маркоса "стриптиз в кабаре глобализации" казалось неоспоримой.

Британский социолог Зигмунд Бауман описывал это как новый вид экспроприации – "экспроприации государства" в пользу транснациональных корпораций.

Он указывал, что в этой ситуации никто больше не ожидает от государства выполнения большинства функций, которые раньше считались смыслом их существования.

Эпидемия короновируса сделала эти функции вновь востребованными. Но внезапно оказалось, что даже функции контроля, управления и планирования могут успешно осуществлять далеко не все государства.

Лишь немногие страны, такие как Китай или Сингапур, с нелиберальной моделью управления продемонстрировали, что могут эффективно действовать в чрезвычайной ситуации.

3. Некомпетентность мировых элит

Основатель аналитической компании Stratfor Джордж Фридман показал, что чем больше экономика становилась взаимозависимой на глобальном уровне, тем меньше местные и региональные власти имели возможностей решать проблемы своих граждан.

Это справедливо как для развитой Италии, так и для развивающейся Украины. И, пожалуй, для большинства стран мира.

При этом у "отмирающего" национального государства так и не появилось сильной глобальной альтернативы. Ни транснациональные корпорации, ни мировые общественные организации, ни наднациональные структуры оказались не способны быстро мобилизовать планету на борьбу с новыми вызовами.

С точки зрения общечеловеческих задач и интересов, они оказались морально, интеллектуально и организационно не готовы к тому будущему, которое во многом приближали сами.

4. Отсутствие механизмов глобального взаимодействия

Конечно, мы видим отдельные частные инициативы сотрудничества и взаимопомощи, которые можно оценивать позитивно, но в целом наблюдается картина тотальной растерянности, разобщенности, противоречивых заявлений представителей разных государств.

К сожалению, короновирус становится триггером эгоизма в мире, где каждый сам за себя. Причем, спектр эгоистических реакций достаточно широк: от забрасывания камнями автобусов с туристами в Новых Санжарах, до отказа предоставлять койки больным итальянцам их собратьями-европейцами.

Даже в ЕС, где, казалось бы, для координации усилий есть все возможности, главы государств действуют без учета интересов друг друга.

Мы помним, как Чехия без согласования с кем бы то ни было, закрыла границы в одностороннем порядке. Испания неожиданно отказала в посадке самолета на своей территории. В Неаполе 249 сотрудников больницы, которую хотели перевести на обслуживание больных короновирусом, выписали друг другу бюллетени и не вышли на работу.

Если правящие элиты действуют в логике "спасайся, кто может!", неудивительно, что она становится руководством к действию и для остальных граждан.

Пока мы можем с сожалением констатировать, что большинство представителей человечества "не ведает, что творит".

Не вирус, не падение цен на нефть или лихорадка на биржах, а неосознанность происходящего является главной болевой точкой этого цивилизационного кризиса.

Попытки решать с помощью привычных инструментов проблему, с которой никто никогда не сталкивался, является не только серьезной стратегической ошибкой, а, в сущности, тоже одной из глобальных угроз.

Преодолеть кризис, находясь внутри системы, которая им поражена, невозможно – решение всегда находится за ее пределами.

Контуры нового мира

Глобализация породила не только возможности, но и новые риски. Однако возникшие ограничения развития не являются поводом для того, чтобы отказываться от новых возможностей.

Новая модель взаимодействия в глобальном мире должна учитывать всю совокупность факторов и возможных сценариев развития.

1. Осознание рисков глобализации

Глобальна связанность порождает глобальную уязвимость и хрупкость. Возникла специфическая система с очень высокими рисками турбулентности, в которой все влияет на все.

Например, бесспорно позитивный тренд на экологизм и здоровое питание сформировал моду и повышенный спрос на плодовую культуру авокадо. Но никто не учел, что под плантации авокадо начнут в промышленных масштабах вырубаться леса, использовать химикаты, наносящие вред окружающей среде.

Кроме того, по свидетельству Independet, этот бизнес стал настолько выгоден, что в него с удовольствием начали инвестировать наркоторговцы. Получается, что казавшаяся безобидной новая ниша на рынке здорового питания стимулирует торговлю наркотиками.

Ничто в мире больше не является частным случаем успеха и локальной проблемой. Эпидемия короновируса еще больше обнажила эту новую реальность.

2. Новый планетарный организм

Все живое на планете – единый организм. Человечество должно жить, думать и принимать решения, как целостное существо.

Наша цивилизация, где конкуренция традиционно считается двигателем прогресса, должна найти для нее какие-то новые, немилитаристские формы.

Ученые подсчитали, что для апгрейта мировой системы энергетики с целью обеспечения экологической и климатической безопасности, необходимо каждый год в течении 20 лет инвестировать 2,4 трлн долларов.

Казалось бы, это колоссальная сумма, которую государства мира вряд ли захотят потратить – у каждого из них есть собственные национальные приоритеты, представление о безопасности, планы по развитию экономики...

Но в тоже время в рамках существующей "конкурентной модели" они тратят, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира, не менее 1,8 трлн долларов на военные расходы.

Колоссальные ресурсы вылетают в трубу.

3. Альтернативы сотрудничеству не существует

Так было всегда. Устав от разобщенности, недоверия, конфронтации и многомиллионных жертв, люди объединялись, чтобы выработать единые правила.

Эгоизм народов и элит преодолевался поиском оптимальной, устойчивой модели, которая снижала глобальные риски и открывала новые возможности для развития.

То, что государствам и народам это под силу, продемонстрировал в 17-ом веке Вестфальский мир, в 19-ом – Венский конгресс, в 20-ом - Ялтинская конференция.

Очевидно, что вызовы 21-го века стоят уже не только перед Америкой, Европой, Китаем или Россией, а перед всем миром. Несмотря на нынешние тенденции к самоизоляции, вызванные борьбой с короновирусом, у этого тренда в едином и взаимозависимом мире нет будущего.

Кризисы рано или поздно заканчиваются, поэтому глобальный консенсус на основе нового, планетарного мировоззрения нужно искать уже сейчас.

4. А так ли уж мы разобщены?

Было бы несправедливо видеть в этом кризисе исключительно торжество эгоизма и деградацию стратегий, нацеленных на сотрудничество.

Вполне вероятно, что изоляционизм – это побочный продукт тех мучительных процессов, которые рождают новые интегративные смыслы, новую модель глобализации.

Кризис проявляется не только в том, что какие-то формы международного сотрудничества, корпоративных союзов и общественного договора отмирают.

Мы видим, как на наших глазах взамен старых начинают рождаться новые, порой совершенно неожиданные формы. Какие-то из них не приживутся, а какие-то сформируют контуры нового посткризисного мира.

На перебои с поставками товаров отреагировал не только Дональд Трамп, настаивающий на переносе производств из Поднебесной обратно в США. Министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр также заявил, что ситуация с коронавирусом выявила "безответственную и необоснованную зависимость" от Китая.

При этом старые цепочки международного сотрудничества не исчезают, а диверсифицируются.

В частности, как альтернатива китайскому проекту "Один пояс – Один путь" заявлен проект "Голубая точка". В него, помимо США, предложено войти Индии, Австралии, Японии и другим странам .

При этом Китай также форсирует свою интеграционную инициативу. Не случайно экстренную помощь в борьбе с эпидемией Италия получила не столько от цивилизационно близких стран Запада, сколько от Китая и России.

То есть, в реальности конкуренция и сотрудничество в самых неожиданных конфигурациях усиливаются одновременно, формируя новую реальность. Это касается не только геополитики, но и бытового измерения.

Вспомните, хотя бы эксперимент по кооперации украинских компаний "АТБ", "Розетка" и "Новая почта" по доставке "минимального набора" пожилым людям.

Не исключено, что однажды мы начнем вкладывать несколько иной смысл даже в само слово "конкуренция", если способность к новым формам кооперации станет для компаний ключевым конкурентным преимуществом.

Предварительные выводы: как действовать дальше

Продолжая действовать в рамках привычных, но явно бесперспективных парадигм, мы не сможем адекватно реагировать на масштабные, нелинейные и непрогнозируемый процессы, идущие в современном мире.

Адаптация к изменениям – это прежде всего адаптация мышления. Без этого энергию перемен "оседлать" не удастся. И тогда эта энергия будет направлена преимущественно на разрушение, а не на осмысленную трансформацию и развитие.

Поэтому кризис глобальной модели предполагает радикальную смену мировоззренческих установок как у управленческих элит, так и у человечества в целом.

Нам необходимо выработать новую планетарную философию, которая задаст новые параметры социальным и межгосударственным связям, создаст новый тип международной организации.

На передний план должны выйти мыслители, способные найти новые смыслы, выйдя за узкие рамки политических, идеологических, корпоративных, национальных интересов и предрассудков.

Только такие люди способны глубоко, целостно и непротиворечиво осмыслить ситуацию, в котором оказалось человечество и сыграть на опережение.

Потому что в хрупком, взаимозависимом и неравновесном мире только постоянная совместная готовность к глобальным угрозам поможет нам эффективно и своевременно реагировать на них.

Сергей Гайдайчук, основатель и президент CEO Club Ukraine