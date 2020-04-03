Как коронавирус уменьшил авиатрафик в Европе и мире
Пятница, 3 апреля 2020, 14:39
Компания Stratojets опубликовала иллюстрации уменьшения трафика авиаперевозок за март в США, Европе и Австралии.
Напомним:
Мировые авиакомпании массово сокращают свои трафики на фоне закрытия границ в связи с распространением коронавируса.
Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines заявила, что будет просить у правительства 12 млрд долларов финансовой поддержки из-за негативного влияния коронавируса.
В конце марта авиационное сообщение в Европе снизилось на 65% на фоне отмены полетов и закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.
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