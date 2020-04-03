Как коронавирус уменьшил авиатрафик в Европе и мире

Компания Stratojets опубликовала иллюстрации уменьшения трафика авиаперевозок за март в США, Европе и Австралии.

Напомним:

Мировые авиакомпании массово сокращают свои трафики на фоне закрытия границ в связи с распространением коронавируса.

Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines заявила, что будет просить у правительства 12 млрд долларов финансовой поддержки из-за негативного влияния коронавируса.

В конце марта авиационное сообщение в Европе снизилось на 65% на фоне отмены полетов и закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.