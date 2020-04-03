Корогодский хочет застроить жильем холмы возле НСК "Олимпийский"
На Черепановой горе возле НСК "Олимпийский" в Киеве может появиться многоэтажный жилой комплекс "Red Line", в котором также предусмотрены гостиничные апартаменты.
Об этом сообщает издание "Хмарочос".
Отмечается, что рендеры застройки этой территории были обнародованы на странице Real Estate Market Awards, архитектурного конкурса по жилой и коммерческой недвижимости.
По словам проектировщиков с архитектурной студии büro A24D, решение этого комплекса было сформировано "стремлением закрыться от шума центра города и при этом максимально насладиться его красотой".
При этом, площадь строительства - более 200 тысяч квадратных метров. Территория ЖК будет закрытой и будет состоять из 11 домов - от 8 до 23 этажей, объединенных общим стилобатом.
На стилобате архитекторы предложили создать "17 различных зон для отдыха и игр", в частности, спортивное поле, детскую площадку и прогулочную террасу со смотровыми площадками.
Гостиничные апартаменты планируют разместить на первых 8 этажах нескольких домов. А для самых богатых инвесторов проектировщики предлагают трех- и четырехуровневые пентхаусы.
Подчеркивается, что заказчик проекта - компания "Интерспорт" бизнесменов Александра Меламуда и Гарика Корогодского, которым также принадлежит киевский ТРЦ Dream Town.
Отмечается, что в 2007 году "Интерспорт" арендовала этот участок на 15 лет.
Как пишет "Хмарочос", сначала планировалось строительство спортивно-развлекательного комплекса с крытым 50-метровым бассейном и жилыми помещениями для спортсменов. В 2018 году компания как раз для него получила разрешение на проектирование от Департамента градостроительства и архитектуры.
Также отмечается, что осенью прошлого года ООО "Интерспорт" пыталась получить в ГАСИ разрешение на строительство комплекса, однако получила отказ.
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