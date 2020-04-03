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Прогнозы Кабмина по инфляции, средней зарплате и ВВП оказались хуже

Пятница, 3 апреля 2020, 10:53
 

Согласно макропрогнозу размещенном в постановлении правительства уровень инфляции возрастет до 11,6% (недавно заявлялось о 8,7%), а ВВП упадет на 4,8% (ранее 3,9%).

Об этом сообщается на правительственном портале.

Прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн (с 11 тысяч).

Уровень безработицы, как и в ранее опубликованном прогнозе составит 9,4%.

Напомним:

30 марта сообщалось, что Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз, ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривни – с 27 гривень за доллар до 29,5 гривни за доллар и прогноз ВВП с роста на 3,7% до падения на 3,9%

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ВВП упадет не на 3,9% а на 4,8%.

Прогноз безработицы ухудшен с 8,1% до 9,4%, а среднемесячной зарплаты – с 12,5 тыс. грн до 11 тыс. грн, что с учетом инфляции соответствует уровню 2019 года.

Экономическая правда

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ВВП инфляция

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