Генпрокурор лично взялась за "Киевгорстрой" из-за застройки в Пуще-Водице

Офис Генерального прокурора начал уголовные производства через незаконное строительство жилого квартала "Киевгорстроя" в Пуще-Водице в Киеве по фактам незаконной порубки деревьев, повреждения объектов культурного наследия и злоупотребления властью или служебным положением.

Об этом сообщает пресс служба ОГП.

По предварительным данным прокуратуры, должностные лица ХК "Киевгорстрой", при содействии отдельных чиновников ГАСИ и КГГА осуществляют незаконное строительство в Пуще-Водице по улице Квитки Цисык.

Сообщается, что участок площадью 0,69 гектара холдинговой компании было предоставлено в июле 2017 года в аренду на 15 лет для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса.

Впрочем, пока на ней осуществляется строительство жилого комплекса, квартиры которого уже выставлены на продажу.

В прокуратуре сообщают, что для их возведения было незаконно вырублено 214 деревьев, хотя решение Киевсовета позволяло вырубку только одного дерева.

Дело взяла под личный контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Мы должны выяснить на основании чего предоставлялась участок и разрешения на это строительство и обеспечить возмещение всех убытков", - заявила Венедиктова.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве.

Напомним:

Себестоимость строительства жилья для компании "Киевгорстрой" составляет 8,5 тысячи гривен за квадратный метр, тогда как самые низкие цены для инвесторов начинаются от 14-16 тысяч гривен.

Детальнее читайте по ссылке: Золотые квадраты: сколько застройщики зарабатывают на квартирах

Экономическая правда