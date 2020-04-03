Все разделы
Укр / Рус

Производитель пива Corona останавливает работу

Пятница, 3 апреля 2020, 09:42
 

Мексиканская пивоваренная группа Grupo Modelo заявила, что временно прекратит производство пива Corona и других брендов, экспортируемых в 180 стран, из-за решения правительства о сокращении деловой активности не стратегических предприятий.

Об этом сообщает Reuters.

Пивоваренный производитель сообщил, что приостановка будет введена в действие с воскресенья.

"Если правительство даст какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива", - говорится в заявлении.

Сельское хозяйство и производство продуктов питания в целом считаются основными видами деятельности страны.

Правительство Мексики на этой неделе объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядилось приостановить не стратегические предприятия после того, как число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1000 человек. 

Grupo Modelo является частью пивоваренной группы Anheuser-Busch InBev, и управляет 11 пивоваренными заводами в Мексике.

Напомним:

Ранее в компании сообщали о падение продаж из-за ассоциаций у покупателей с вирусом COVID-19.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

пиво коронавирус

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине растут продажи безалкогольного пива 9 октября 2019, 09:27
Крупнейшую пивную компанию мира оштрафовали из-за любимого пива бельгийцев 13 мая 2019, 17:02
Пивоваренный концерн AB InBev Efes сменил название 3 апреля 2019, 15:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!