Если заболеваемость упадет, с мая люди пойдут на работу – премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на Telegram-канале.

"Если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий.Этот процесс будет происходить в несколько этапов.

Первый - на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта.Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики ", - сообщает премьер.

По словам Шмыгаля, правительство пытается удержать баланс между карантинными мероприятиями и сохранением экономики.

Напомним:

Согласно макропрогнозу размещенном в постановлении правительства уровень инфляции возрастет до 11,6% (недавно заявлялось о 8,7%), а ВВП упадет на 4,8% (ранее 3,9%).

Прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн (с 11 тысяч).

Уровень безработицы, как и в ранее опубликованном прогнозе составит 9,4%.

В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

Экономическая правда