Новости 14 апреля: прогноз МВФ, закрытие шахт Ахметова, 3000 вакансий "Укрпошты"

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О прогнозе МВФ. Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%. Базовый прогноз роста мировой экономики в 2020 году: минус 3%.

О закрытии шахт Ахметова. Группа "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова с 20 апреля выводит крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" в простой.

Об увольнении руководителя "Укрзализныци". Наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендует Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления.

Об арендной плате для бизнеса. Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в госбюджет, который, в частности, меняет условия арендной платы и выплаты компенсаций для бизнеса.

О кредитных каникулах от Приватбанка. Приватбанк ввел дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости".

О новых iPhone. Стало известно как будут выглядеть четыре новых iPhone от Apple, их презентация состоится осенью 2020 года.

О 3000 вакансий "Укрпошты". "Укрпошта" ищет более 3000 новых сотрудников, среди вакансий: почтальоны, айтишники, аналитики, директора отделений.

О будущем авиаперевозок. Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин считает, что после кризиса авиакомпании не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов, и возможно сократиться их маршрутная сеть.

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Главные тренды на карантине: что изменилось в поведении украинцев

Чем дольше страна проводит в карантине, тем больший процент населения начинает отказывать себе в товарах повседневного спроса. В Украине этот тренд пока на начальной стадии, как и эпидемия.(укр)

Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин: После кризиса мы не увидим дешевых авиабилетов

"Борисполь" теряет сотни миллионов ежемесячно. Что происходит с единственным действующим в Украине аэропортом, кого он принимает, как уменьшились зарплаты сотрудников, когда возобновятся перевозки и почему не стоит ждать дешевых авиабилетов?