Официально: набсовет "Укрзализныци" увольняет Марчека

Наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендует Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления. .

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Кроме того, набсовет принял решение о немедленном отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Сообщается, что набсовет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и трудоспособности компании.

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Напомним:

Временно исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек считает, что министра инфраструктуры Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.

Ранее, в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры заявил, что тот "не оправдал надежд".

В частности, у министра вызвала вопросы работа Марчека, а именно отсутствие реализации непрофильных активов "Укрзализныци", затягивание со сроками реструктуризации "определенных кредитов" и отсутствие проактивной позиции по оптимизации деятельности компании.

2 апреля,источники ЕП сообщали, что наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией.

Позже набсовет компании поддержал назначение Ивана Юрика и. о. главы компании.

Ранее сообщалось, что УЗ переносит и замедляет отбор на должность главы правления.

Согласно решению наблюдательного совета "Укрзализныця" объявила открытый отбор кандидатов на должность главы правления компании.

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень.

5 февраля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Экономическая правда