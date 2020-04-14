МВФ прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7%

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

Об этом говорится в Обзоре мировой экономики, который МВФ представил 14 апреля.

Уровень инфляции в 2020 году в Украине прогнозируют в размере 4,5% - с последующим ростом до 7,2% в 2021 году.

При этом, по прогнозам МВФ, безработица в 2020 году должна вырасти до 10,1%. В 2021 году уровень безработицы прогнозируют несколько ниже - 9,3%.

Отметим, что Фонд сделал прогноз только на 2 года - это связывают с неопределенностью, царящей в мире из-за распространения коронавируса.

Напомним:

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП Украины на 3,5%, рост инфляции до 8,9% и дефицита госбюджета до 4,9% от ВВП.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.

По ее словам, сейчас основной риск для экономики - риск "волны банкротств и увольнений".

Георгиева добавила, что МВФ получил запросы на финансирование в случае чрезвычайных ситуаций от 80 стран, и, вероятно, их будет еще больше.

Экономическая правда