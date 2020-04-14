Стало известно как будут выглядеть четыре новых iPhone от Apple,их презентация состоится осенью 2020 года.

Об этом сообщают источники Bloomberg, передает ain.ua

Сообщается, что среди новых моделей будет два преемника iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max и два менее дорогих смартфона на смену iPhone 11.

Как отмечается, как минимум две модели новых смартфонов получат плоский экран и прямые грани, вместо закругленных, как в текущих версиях.

Таким образом, они станут похожими на iPad Pro, представленный в 2018 году.

В iPhone Pro также добавят датчик света и систему 3D-сканирования LiDAR для дополненной реальности. Экран самого дорогого смартфона сделают больше — 6,7 дюймом вместо 6,5 дюймов, в iPhone 11 Pro Max. Дорогие модели останутся с тремя камерами, а базовые iPhone — получат две.

Компания обновит и процессоры новых устройств: упор сделают на скорость работы, а также использование искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса, некоторые из новых iPhone могут появиться в продаже с задержкой в пару недель, отмечает Bloomberg. Не смотря на это, Apple пока не информировала поставщиков о каких-то задержках.

Источники Bloomberg также сообщили, что Apple разрабатывает новые MacBook Pro, Apple TV, iMac и бюджетную версию iPad. Представители компании никак не прокомментировали информацию, появившуюся в сети.





