Рада изменила условия арендной платы для бизнеса

Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект № 3279-д об изменениях в госбюджет, который, в частности, меняет условия арендной платы и выплаты компенсаций для бизнеса.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В вопросе арендной платы для бизнеса установили, что с момента внедрения карантина и до его отмены плата за пользование недвижимым имуществом подлежит уменьшению по требованию нанимателя, который ведет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества.

При этом, наниматель может рассчитывать на уменьшение платы в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности в полном объеме из-за введеных ограничений.

"В таком случае размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный (пропорционально арендуемой площади) объем расходов, который наниматель совершил или должен будет осуществить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплату налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг", - говорится в документе.

Эта норма не будет распространяться на предпринимателей, которые во время карантина фактически вели деятельность по использованию этого имущества в полном объеме, а также на договоры найма имущества, принадлежащего территориальной общине.

Ранее в документе говорилось, что наниматель "может быть освобожден от платы за пользование имуществом".

Также Рада изменила порядок предоставления пособия по безработице малому и среднему бизнесу.

Сумма пособия по частичной безработице на период карантина предоставляется работодателям на срок остановки (сокращения) деятельности, а также - в течение 30 календарных дней после завершения карантина.

При этом, пособие по частичной безработице будут предоставлять в случае уплаты работодателем единого взноса в течение 6 месяцев, предшествующих дате остановки деятельности.

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает определенные антикризисные послабления для бизнеса, населения и местных общин, в частности, урегулирование вопроса аренды.

В проекте антикризисного закона, который был опубликован на сайте Верховной рады, соответствующая норма звучала так:

"С момента установления карантина, введенного постановлением Кабмина ... от 11 марта 2020 №211, и до его завершения в установленном законом порядке наниматель освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии с частью шестой статьи 762 настоящего Кодекса (Гражданского кодекса. - ЭП)

Однако, неожиданно для всех, подписанная президентом и опубликованая редакция соответствующего закона изменила формулировку с "освобождается" на "может быть освобожден".

Как пояснил ЭП старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Энхбаяр, в таком случае освобождение не является обязательным, а лишь возможным.

По его словам, закон фактически отдает на усмотрение сторон урегулирование вопроса и оставляет неопределенность в отношении офисных помещений.

Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха пояснил, что при старой формулировке "оставался риск случайно освободить от платы за аренду всю страну и любое имущество. То есть, не только малых и средних арендаторов, но и нанимателей: государственного имущества, коммунального имущества, земельных паев, жилых помещений, движимого имущества (автомобили и т.п.) и любого другого имущества".

Читайте подробнее в материале: Как отменить плату за аренду на карантине: будет непросто, но шансы есть

Экономическая правда