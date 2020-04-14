Приватбанк ввел "кредитные каникулы" на автокредиты и ипотеку
Приватбанк ввел дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Кредитные каникулы" предоставляются банком клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и т.п.) из-за ограничений, связанных с карантином.
Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оформления "кредитных каникул" по указанным программам достаточно заполнить заявку на сайте банка.
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Экономическая правда
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