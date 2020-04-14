Все разделы
Укр / Рус

Приватбанк ввел "кредитные каникулы" на автокредиты и ипотеку

Вторник, 14 апреля 2020, 14:48
 

Приватбанк ввел дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Кредитные каникулы" предоставляются банком клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и т.п.) из-за ограничений, связанных с карантином.

Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оформления "кредитных каникул" по указанным программам достаточно заполнить заявку на сайте банка.

Читайте также: "Кредитные каникулы" на время карантина: кто и как может их получить

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Приватбанк кредиты

powered by lun.ua
Материалы по теме
50% украинцев за закон, который не даст вернуть "Приватбанк" Коломойскому 14 апреля 2020, 12:45
"Слуга народа" нашла "оружие" против спама в "антиколомойськом" проекте 14 апреля 2020, 09:46
Противники "антиколомойского" законопроекта попытаются выдать его за неконституционный 13 апреля 2020, 18:51
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!