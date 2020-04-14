"ДТЭК" Ахметова с 20 апреля останавливает шахты "Павлоградугля" с 30 тысячами рабочих

Группа "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова, с 20 апреля выводит крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" в простой.

Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко, в ходе онлайн брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"В сложившейся сегодня на рынке электроэнергии ситуации – тотальных неплатежей, отсутствия возможности заплатить за перевозку угля и покупку материалов – мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны "Павлоградуголь".

С 20 апреля объединение выходит в простой ради того, чтобы заплатить зарплату", - сказал он в ходе онлайн брифинга во вторник.

По его словам, "ДТЭК" вынужден прибегнуть к такому шагу, чтобы сэкономить деньги на логистике и других затратах для обеспечения выплаты хотя бы части заработной платы работникам предприятия.

Тимченко отметил, что общие поступления всей компании "ДТЭК Энерго" в апреле ожидаются в объеме 1,6 млрд грн, тогда как затратная часть работы "Павлоградугля" составляет 2,9 млрд грн.

Напомним:

Ранее в ДТЕК сообщали, что компания рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь".

Как сообщалось, в конце марта "ДТЭК Энерго" проинформировало, что шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля.

В феврале президент Владимир Зеленский предложил энергетической компании ДТЭК Рината Ахметова, приватизировать неприбыльные шахты, и готов в случае необходимости, оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом, ДТЭК отказались.





