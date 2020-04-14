"Укрпошта" открывает 3000 новых вакансий

"Укрпошта" ищет более 3000 новых сотрудников, среди вакансий: почтальоны, айтишники, аналитики, директора отделений и тд.

Об этом сообщает глава компании Игорь Смелянский.

"Нам уже нужны операторы, почтальоны, начальники и начальницы отделений, территориальные менеджеры, водители, курьеры, сортировщики, айтишники и айтишницы и даже директора дирекций (кстати многие из них выросли внутри компании).

Кандидаты нужны как на новые и открытые позиции, так и на замену тех, кто не может качественно и с улыбкой оказывать услуги миллионам наших клиентов", - пишет Смелянский.

Также в компанию ищут сотрудников для работы 500 передвижных отделений в августе – сентябре, внедрения ERP, новой фронт офисной системы, запуск банка, и прочее.

Напоминаем:

"Укрпочта" планирует в 2020-м году привлечь более 1,6 миллиарда гривен инвестиций ( в 2019-м году было привлечено - 87 миллионов гривен), провести компьютеризацию населенных пунктов, строительство сортировочного центра и ремонт отделений.

Укрпочта и AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину 2 раза в неделю - это позволит доставлять посылки из Китая за 14-20 дней.

Экономическая правда





