В "Борисполе" рассказали, как изменится авиарынок после кризиса
Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин считает, что после кризиса авиакомпании не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов, и возможно сократиться их маршрутная сеть.
Об этом он сообщил в интервью для ЭП.
"Мое ощущение, что очень сильный удар произойдет по стоимости перевозки. Мы какое-то время не увидим очень дешевых билетов. Наверное, потребитель это почувствует в первую очередь.
Авиакомпании понесут очень большие убытки, им понадобится время, чтобы реанимироваться и накопить "жир", оборотные средства. В этот период они не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов", - объясняет Рябикин.
Также руководитель аэропорта ожидает, что сократится маршрутная сеть, тк перевозчики не смогут эксплуатировать маршруты, которые работали на поддержание хабовой модели.
Читайте детальнее в интервью: Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин: После кризиса мы не увидим дешевых билетов
Напомним:
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