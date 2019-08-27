Новости 27 августа: инфраструктура в селах, аренда жилья и деньги на еду

Об "Укрзализныце". Уволенный член правления УЗ говорит, что восстанавливается в должности.

О запасах газа. Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 17,8 млрд кубометров.

О дорогах. Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платным.

О жилье. В Украине арендовать трехкомнатную жилье дороже, чем дом.

О тендерах. Минобороны отменило тендер на 30 тыс. тонн авиатоплива.

О банках. Банки снова снизили ставки по депозитам.

Об инфраструктуре. В украинских селах отремонтируют 500 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

Об инвестициях. Украина привлечет 200 млн долларов на ускорение инвестиций в сельское хозяйство.

О деньгах. Почти 46% средств из карт украинцы тратят на еду.

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Советник по приватизации ОПЗ: Завод рискует превратиться в груду металлолома

Почему западные финансисты меняют свое отношение к Украине, когда Одесский припортовый завод может перейти в частные руки и что государство может получить от реализации химического гиганта? В интервью с советником по приватизациии, президентом Pericles Global Advisory Ребваром Берзинджи.(укр)