Почти 46% средств с карт украинцы тратят на еду

В июле в сети торговых терминалов Приватбанка украинцы потратили с банковских карт более 20,8 миллиарда гривень, из них 9,5 миллиарда – на продукты питания.

Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.

Отмечается, что на втором месте по объемам были расходы на кафе, рестораны и другие места общественного питания – 2,1 млрд грн.

Почти 10%, или 2 млрд грн, в июле украинцы потратили на мебель и товары для дома. Еще более 1,5 млрд грн – на одежду и обувь. В топ-5 трат с карт украинцев также входят расходы на аптеки и медицину – 1,45 млрд грн.

В банке отметили, что сегодня сеть POS-терминалов банка насчитывает 200 тысяч устройств, поэтому такая статистика является репрезентативной для всей Украины.

"Мы целенаправленно переводим Украину на безналичные расчеты. Это не только современно, но и удобно. 200 тысяч терминалов – наш новый рекорд, но останавливаться на нем мы не собираемся", – подчеркнули в Приватбанке.

Больше всего терминалов этого финучреждения действует в продуктовых магазинах и супермаркетах – почти 65 тыс. Еще 30 тыс. устройств функционируют в мебельных и ремонтных магазинах, 25 тыс. POS-терминалов - в заведениях питания. В топ-5 самых безналичных сфер вошли также магазины одежды и обуви и аптеки.

Ежемесячно клиенты банка осуществляют в POS-терминалах более 100 миллионов операций, резюмировали в пресс-службе банка.

Напомним:

Как сообщалось, на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в третьем квартале 2018 года украинцы тратили в среднем 44,5% своих доходов.

Напомним, средний совокупный денежный доход домохозяйства в Украине в III квартале 2018 года составил 9,4 тысячи гривен в месяц.

Экономическая правда