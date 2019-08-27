Уволенный член правления УЗ говорит, что восстанавливается в должности

Александр Бужор

Бывший член правления "Укрзализныци" Александр Бужор восстанавливается на работе и требует выплатить зарплату за выполнение трудовых обязанностей.

Об этом заявил адвокат Бужора Евгений Воробей в письме, полученном накануне Экономической правдой.

Так, адвокат сообщил, что все 36 протоколов об административном правонарушении, которые стали формальной причиной для увольнения, практически за одно заседание суда отменены как безосновательные.

"Обоснование простое - ни Бужор, ни другие члены правления или работники АО "Укрзализныця" не подпадали под требования Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно обязанности о представлении декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - заявил Воробей .

По словам адвоката, на запрос юридической службы Укрзализныци Институт государства и права Национальной Академии наук в марте 2018 года дал разъяснения об отсутствии такой обязанности.

Полный текст пписьма ниже:

Напоминаем:

Кабинет министров на заседании 5 июня назначил новых членов правления АО "Укрзализныця".

К составу правления присоединились Франтишек Буреш, Марчин Селеевський, Сергей Кушнир и Иван Юрик.

Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич продолжили работу на занимаемых должностях.

Несколькими днями ранее стало известно, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" решил уволить с должности двух членов правления компании.

Речь идет о Сергее Михальчукe и Александрe Бужоре.

В августе 2018 года Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях относительно непредоставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии члена правления УЗ Александра Бужора.

"Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее уведомление о получении аванса и второй половины заработной платы, поскольку сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101,74 тыс грн до 337,86 тыс гривен. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал", - сообщали в НАПК.

Как стало известно, Бужор подал иск в Печерский райсуд Киева против компании о взыскании задолженности по оплате труда на 48,7 миллиона гривен.

Экономическая правда