Все разделы
Укр / Рус

Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платным

Вторник, 27 августа 2019, 14:25

"Укравтодор" планирует ввести плату за проезд по дорогам для большегрузного транспорта.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (системы автоматического взвешивания в движении - ред.), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер.

Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", - сказал Новак.

По его словам, введение сбора будет серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - добавил и.о. главы "Укравтодора".

"Объемы разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта огромны. Проблема с перегруженными фурами в Украине очень, очень большая", - подчеркнул он.

Напомним:

"Укравтодор" в октябре запустит 6 пунктов для взвешивания автомобилей Weight-in-Motion на подъездах к Киеву, всего в планах установить до 100 таких пунктов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укравтодор дороги авто

powered by lun.ua
Материалы по теме
На подъездах к Киеву запустят 6 пунктов для взвешивания грузовиков 27 августа 2019, 13:30
На подъездах к Киеву установят две площадки для взвешивания авто 23 августа 2019, 13:56
Руководитель "Укравтодора" рассказал, во сколько обойдется ремонт 24 тысяч километров дорог 13 августа 2019, 15:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!