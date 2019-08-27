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Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 17,8 миллиардов кубометров

Вторник, 27 августа 2019, 11:24

Украина с 4 апреля по 25 августа 2019 увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах немногим более чем вдвое (на 9,5 миллиардов кубометров) - до 17,8 миллиардов кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 25 августа 2018 года на 25%, 25 августа 2017 года - на 22,6%.

Хранилища страны 1-25 августа пополнились на 1,9 миллиардов, что составляет среднесуточную закачку 77,8 млн кубометров, тогда как в июле оно составило 74,4 млн кубометров в сутки.

Напомним:

По состоянию на 21 августа в украинские подземные хранилища закачали 17,4 миллиардов кубометров газа.

Экономическая правда

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