Украина привлечет 200 миллионов долларов на ускорение инвестиций в сельское хозяйство

Министерство финансов

Украина привлечет 200 миллионов долларов на ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство, что также способствует предстоящему открытию рынка земли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития 27 августа подписали министр финансов Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

"Привлечение займа позволит создать и ввести в общий доступ Государственный аграрный реестр, провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр", - отметили в Минфине.

Кроме того, планируется создать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин, провести спутниковое картографирование территории Украины, усилить систему госконтроля на границе Украины с учетом требований ЕС.

Более того, планируется разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта, создать автоматизированную систему для оповещения всех сторон об изменениях в Государственном земельном кадастре, повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты.

"Сельское хозяйство и украинский агробизнес в целом - это одна из ключевых точек для повышения эффективности производства, поддержки экономического развития и увеличения темпов роста ВВП, что особенно важно для нас как для Министерства финансов, - подчеркнула Маркарова.

Она добавила, что Украина нуждается в таких проектах, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли.

Проект реализуют в рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года, одобренной распоряжением КМУ от 5 июля 2019 №595. Его цель - поддержать усилия правительства Украины, в частности Минагрополитики, Минрегиона, Минюста, Госгеокадастра, Госпотребслужбы, направленные на создание благоприятной среды для частных инвестиций, в том числе малых и средних предприятий в секторе сельского хозяйства и агробизнеса.

Напомним:

В первом полугодии 2018 года аграрные активы были номером один по привлекательности в глазах инвесторов. Читайте подробнее в публикации: Почему аграрии возглавили инвестиционный бум.

Экономическая правда