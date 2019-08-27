Минобороны отменило тендер на 30 тысяч тонн авиатоплива

Министерство обороны отменило тендер на 30 тысяч тонн авиатоплива.

Об этом со ссылкой на протокол заседания тендерного комитета от 23 августа сообщает enkorr.

Согласно протоколу заседания, конкурс был отменен "в связи с невозможностью устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок".

Тендер был объявлен 27 июня с ожидаемой ценой 27 300 грн/т.

29 июля на участие в конкурсе подали заявки 9 компаний: "Нафтотрейд-Капитал" (WOG), "ОККО Контракт", "ТД Сокар Украина", "Торум" (Трейд Коммодити") и "Газтрим" (Unimex), ПАО "Укртатнафта", "Глуско Украина", ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Люкс Краина".

Впрочем, из всех участников к аукционам допущены были только двое — "ТД Сокар Украина" и "ОККО Контракт".

При этом дисквалифицированные участники подали более 15 жалоб в АМКУ. Однако по существу их еще не рассматривали.

По состоянию на утро 27 августа новый тендер МОУ по закупке керосина объявлен не был.

Напомним:

В 2018 году Минобороны закупило 57,28 тыс. т авиационного керосина. Крупнейшим поставщиком стала группа ОККО с объемом 21,12 тыс. т. Входящее в группу "Трейд Коммодити" ООО "Торум" подписало договоров на 16,21 тыс. т, Socar — 13,05 тыс. т, WOG — 6,9 тыс. т.

В 2018 году производство РТ на Кременчугском НПЗ "Укртатнафты" составило 225 тыс. т (+22% к 2017 г.). Основной объем топлива отгружается в аэропорт Борисполь для нужд авиационного бизнеса группы "Приват".

Также напомним, что в марте Минобороны третий раз подряд объявляло тендер на дизтопливо, поскольку предыдущие два раза не получило заявок от поставщиков.